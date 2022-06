NOĆAS SE NIJE MIRNO SPAVALO! Novi potres protutnjao BiH: ‘Bilo je intenzivno, trajalo je tri ili četiri sekunde’

U subotu oko 21.45 sati došlo je do potresa čiji je epicentar bio na području Kaknja.

Prema podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je bio magnitude 3.1 stupanj po Richteru.

Osjetio se na području Kaknja, Visokog, Zenice i okolnih mjesta. Brojni građani javili su da su osjetili podrhtavanje tla.

“Trajalo je tri ili četiri sekunde. Bilo je intenzivno, jako”, napisao je jedan stanovnik Kaknja.

