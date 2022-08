NJEMAČKA PREKO BiH ŠALJE ZNAKOVITU PORUKU RUSIJI: Daju im na znanje: ‘Nećete ugrožavati sigurnost i stabilnost’

Autor: Dnevno.hr

Najavljeni dolazak kontingenta njemačkih vojnika u Bosnu i Hercegovinu, očekivano, proizveo je različite reakcije u toj zemlji.

Jedni vide pomoć BiH prema tranziciji u euro-atlantske procese, a za druge je to simbolično nasilje jer njemačku vojsku doživljavaju isključivo kroz prizmu trauma iz prošlosti.

U velikoj analizi Al Jazeere, politički i sigurnosni analitičar Denis Avdagić smatra da je zloupotreba informacija da će u BiH, u sklopu snaga EUFOR-a doći 50 njemačkih vojnika je očekivana.





Naglašava, mora se postaviti jasna distinkcija između Njemačke prije osamdeset godina i današnje zemlje koja se ozbiljno suočila sa svojom prošlošću.

“Ne treba nikoga iznenaditi da se zloupotrebljava ta informacija jer koristiti takvo tumačenje prema Njemačkoj koja je zemlja koja se istinski i zbilja suočila sa svojom prošlošću. A to ako stavljamo u balkanski kontekst onda treba sramotiti sve one koji prozivaju Nijemce. Čini mi se da to rade ponajprije oni koji nisu u stanju pogledati ne tako daleku prošlost. U ovom slučaju ljudi se nisu u stanju suočiti s onime što su sami podupirali ili činili, a prozivaju druge za nešto s čim ova generacija političara nema veze”, kaže Avdagić.

‘Nisu to Nijemci okupatori’

Dovođenje u isti simbolički kontekst slanja njemačkih vojnika u okviru misije EUFOR-a s njemačkom vojskom koja je bila okupacijska sila tijekom Drugog svjetskog rata nema nikakvog smisla, kaže bivši šef vojne misije BiH u NATO-u Alija Kožljak.

„Bilo kakvo dovođenje u pitanje ili uspoređivanje ovog raspoređivanja s nekadašnjim je samo pokušaj politiziranja situacije i zloupotrebe u političke svrhe i pokušaj bilo kakvog osporavanja izvršavanja misije EUFOR-a. Očigledno da se to prozrelo i da će EUFOR i NATO ostati odlučni u izvršenju svoje misije“, kaže Kožljak.

On objašnjava da dolazak njemačkih vojnika u BiH ima višestruko pozitivno značenje naglašavajući da je to, između ostalog, i jasna, snažna poruka nekim političkim faktorima izvan Bosne i Hercegovine, posebno Ruskoj Federaciji.

Napominje, njemački vojnici su tu bili i prije desetak godina, no danas je njihov značaj višestruk.









“Prvo to je podrška nastojanjima Europske unije da se potvrdi relevantnom u izvršenju misije koju joj je dodijelilo Vijeće sigurnosti UN-a i povjerilo tako mir, sigurnost i stabilnost u BiH. Od tada pa do danas nikada nije bilo kompleksnijeg mandata, a posebno je došlo do izražaja nakon ruske agresije u Ukrajini, gdje smo imali direktne poruke od strane Ruske federacije da podrivaju i mir i stabilnost u BiH ali i misiju EUFOR-a u BiH. Potvrda tome je najava Ruske Federacije da uloži veto na produženje mandata EUFOR-a u BiH”, pojašnjava Kožljak.

Poruka Ruskoj Federaciji i EU

Ali, nije ovo samo poruka Ruskoj Federaciji, nego i Europskoj uniji, pojašnjava Kožljak.

„Njemačka je na ovaj način poslala poruku i Europskoj uniji da stoji iza odluka koje su donesene u smislu udvostručavanja misije EU-a u BiH, gdje i ovo simbolično slanje vojnika EUFOR-a ima značaj osim tog političkog i vojni značaj”, kaže Kožljak.









Na kraju, ističe da je, usprkos svim mogućim interpretacijama slanje novog kontingenta vojnika u BiH, poslana poruka Ruskoj Federaciji i njenoj namjeri da podrije stabilnost i sigurnost zemlje.

„Poruka koja se šalje u BiH je da će one snage koje u ime Ruske Federacije podrivaju stabilnost i sigurnost u BiH definitivno naići na prepreku jer i ovo je potvrda odlučnosti EUFOR-a da se mir i sigurnost i stabilnost u BiH neće dovesti u pitanje. Njemačka upravo to radi, šalje političku i praktičnu pomoć BiH. Vidjet ćemo da će se politička pomoć odraziti na način podrške svim aktivnostima za deblokadu procesa ubrzanja euro – atlantskog puta BiH, a to će biti kroz snaženje interoperabilnosti obrambenih institucija, sigurnosnih agencija i drugih čije se sudjelovanje u obrambenim aktivnostima BiH ocjenjuje kroz godišnji nacionalni program“, kaže Kožljak za Al Jazeeru.