‘NITKO NE ZNA GDJE ACO ŽIVI’! Skandalčina u Srbiji, mediji se urotili protiv voljenog šefa Vučića: Vulin odmah podivljao pa svima prijeti policijom

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić našao se u centru neobično sočne priče koja je izazvala žestok odgovor njegovih najbližih suradnika, vjernih mu tabloida, ali i njega samog.

Pitanje svih pitanja je postalo – gdje živi Aleksandar Vučić?

Možda samo po sebi to i nije informacija od javnog značaja, no za osobu koja ga je tužila za povredu ugleda i časti iznimno je važna. Naime, do njegove adrese teže je doći kada je u pitanju sudski spor u kojem je Vučić tužena stranka.





Rade Panić, predsjednik Sindikata liječnika i farmaceuta Srbije, na društvenim mrežama otvorio je pitanje gdje to stanuje predsjednik Srbije i je li nedavno mijenjao adresu. Vučića je krajem 2020. godine tužio za neistinite navode, kada je Panića optužio da ‘urušavanje zdravstvenog sustava i izdaju zemlje’, a njego odvjetnik tražio je od suda da ga obavijesti o trenutnoj adresi Vučićeva stanovanja s obzirom na to da je iz pošte dobio informaciju o njegovom preseljenju.

I tako je, po izvještaju pošte, Vučić preseljen s adrese Bulevar Mihajila Pupina 10a, a to je adresa u novobeograskom kompleksu Yu Biznis centar, u kojem je posjedovao nekretninu koju je poklonio prvoj, preminuloj supruzi Kseniji Vučić. No, u javnoj bazi katastra nekretnina, upravo je on upisan kao vlasnik, piše Danas.

Kao zadnju adresu prijavio Belville kompleks

Posljednja adresa stanovanja predsjednika Srbije koja je javnosti pozvana temeljem informacija iz baze njegove imovine je upravo kompleks Belville. Iz kabineta predsjednika rekli su da Vučić nije mijenjao adresu i podsjetili da je nedavno glasao na biračkom mjestu u općini u kojoj je prijavljen. Tamo stan posjeduje i njegova supruga Tamara Vučić.









Iz Vučićevog kabineta tvrde da se Vučić zasad nije preselio u neku od državnih vila te da će javnost o tome sve znati ako do te odluke dođe. U prošlom mandatu Vučić je najčešće koristio državnu vilu „Bokeljka“ za prijeme stranih gostiju i druge protokolarne sastanke, u što se javnost više puta uvjerila. Spekuliralo se da tamo provodi dosta vremena te da se praktično tamo već preselio, a postoji šansa i da to službeno učini.

Gnjevna reakcija tabloida i suradnika

Na noge su se odmah digli Vučiću vjerni mediji pa je Informer tako pisao kako je objavljivanjem adrese ozbiljno ugrožena predsjednikova sigurnost. Portal Danas optužili su da je zapravo propagandni megafon oporbe, a autore teksta nazvali spin doktorima koji su otkrili gdje žive Vučićeva djeca.

Vučić: Neka oni tjeraju svoj posao

O svemu se oglasio i sam Vučić, kaže da je pitanje adrese malo komplicirano jer su mu starija djeca ostala bez majke.









“Malo je bez veze što su učinili, a što se njihovih napada na mene tiče, neka oni tjeraju svoj posao”, rekao je novinarima dodavši da neće tužiti novinare jer to ni sada nije radio. No, u tekstu koji je objavio Danas, ne otkriva se Vučićeva adresa stanovanja, već se poziva na ranije poznat podatak da je on kao svoje mjesto stanovanja prijavio garsonjeru u naselju Belville.

Vulin se digao na zadnje noge

Sama adresa se ne spominje, već se piše kako se, prema neslužbenim navodima, nije preselio u vilu „Bokeljku“. No, to nije spriječilo njemu vrlo vjernog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina da se obruši na medij, a spominje i policiju.

“U Srbiji zakon vrijedi za sve i štiti svakog osim ako ste Aleksandar Vučić ili član njegove obitelji. Da nije tako, tabloid Danas bi za otkrivanje adrese na kojoj živi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegova djeca bio pozvan da objasni svoje postupke i odgovara za ugrožavanje sigurnosti Aleksandra Vučića i njegove obitelji. Mržnja koju tabloid Danas širi prema Aleksandru Vučiću je razlog njegovog postojanja, ali ugroziti sigurnost njegove obitelji je bijedno, čak i kada dolazi od tabloida Danas. Predsjednik Aleksandar Vučić odbija ozbiljno shvatiti mržnju s kojom živi, ali nadležni organi bi morali, policija hoće“, navodi se u Vulinovoj pisanoj izjavi.