‘NISAM NI BATMAN NI SUPERMAN’ Uzrujan Vučić o nestalom Mateju: ‘Ja sam ovdje večeras došao zaštititi jednu pristojnu hrvatsku obitelj’

Autor: Dnevno

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji na srpskom RTS-u te je između ostalog komentirao i slučaja nestalog Splićanina, Mateja Periša.

Osim što je kritizirao izvještavanje provladinih medija o samom slučaju rekao je kako ga nitko ne sluša. Na primjedbu novinara da u to ne može povjerovati, navodi kako on nije ni Batman ni Superman te kako ne može svakog urednika kontaktirati kako bi provjerio kakav će naslov staviti: “Društvene mreže su se pretvorile u lajkove, a lajk možete dobiti samo ako ste ekstremni. Mediji svi, provladini mediji, da ne kažete da kritiziram neke druge, pretvorili su se u klikove. Ja sam bio užasnut i rekao sam nekim svojim poznanicima i prijateljima: Zašto ovo radite s ovim dječakom iz Splita? Je li moguće da možete objavljivati lažne snimke na kojima je on u, tobože, ljubavnom zanosu s nekim i tako nešto izmišljate, bez da provjerite, zato što tako nešto ima najviše klikova? Je li moguće da lažete cijelu javnost i pričate o tučama koje su nepostojeće, zato što je to najčitanija vijest?”, rekao je Vučić.

Rekao je i da su ljudi iz Hrvatske bili korektni: “To su ljudi profesionalci tamo i ljudi profesionalci ovdje, oni se lako dogovore i razumiju”.

Nakon toga se opet osvrnuo na medije: “Je li moguće da je ta bitka za klikove postala važnija od života ljudi? Pa što mislite, kako je tom čovjeku, ocu Mateja Periša, kada nešto tako mora čitati i gledati? Što mislite kako mu je kada mora gledati da mu se sin tukao, da je pretučen i tko zna što sve, a nijedan dokaz za to ne postoji. Kako je njegovim sestrama?”.

Zaključio je i da je šteta počinjena iako su tekstovi kroz 24 sata pobrisani: “Koga to briga? Koga to briga kada je 24 sata najčitanija vijest bila laž? 24 sata ste nekoga povrijedili, 24 sata je nekome život uništavan, zato što je bilo mnogo klikova… Ja to znam zato što su to radili mojoj obitelj. A ja ovdje sam večeras došao zaštititi jednu pristojnu hrvatsku obitelj. Što su ti ljudi krivi da čitaju gluposti? Kome su ti ljudi što zgriješili da čitaju gluposti ovdje?”.