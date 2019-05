NEVJEROJATAN PODATAK IZ BiH: Izlaznost bi vas mogla iznenaditi!

Velike su gužve na biralištima u Srbiji, a i odaziv birača u dijaspori znatno je veći u odnosu na izbore iz 2014., izvijestio je N1.

Do 11.30, prema podacima koje je za N1 iznijela potpredsjednica DIP-a Ana Lovrin, na biralištima u dijaspori koja su u istoj vremenskoj zoni kao i Hrvatska, glasalo je više od četiri tisuće birača. Za usporedbu, na izborima za Europski parlament 2014. odaziv birača u dijaspori u cijelom danu iznosio je oko 6,5 tisuća ljudi. Ovo je prvi put da imamo podatke o odazivu u inozemstvu, ali samo za ona biračka mjesta koja su u istoj vremenskoj zoni.

“U inozemstvu je u istoj vremenskoj zoni dosad glasalo 4387 birača.“

Neka biračka mjesta već su zatvorena, rekla je Lovrin, primjerice u Australiji i Japanu.

Koliko je velik odaziv u dijaspori, govori i usporedba s izborima 2014. godine. Naime, u BiH je već do 11.30 sati izlaznost bila kao u cijelom danu na izborima 2014. godine. Tada je u cijelom danu izašlo 2792 birača, a danas do 11.30 sati izašlo ih je 2584. U Srbiji je pak 2014. godine na izbore izašlo 184 birača, a danas do 11.30 sati njih 620.

Do 11.30 ukupno je izašlo 338 979 birača, što čini 9,93 posto ukupnog broja birača. U usporedbi sa 2014., na izborima za Europski parlament ta je brojka veća za otprilike 2,3 posto, rekla je Lovrin.