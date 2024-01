Nestorović pozvao Srbiju da se pripremi za rat: ‘Neće im pomoći ni hrvatski kontingent’

Autor: Dnevno.hr

Poznati beogradski liječnik i nositelj liste “Mi – Glas iz naroda” na prosinačkim parlamentarnim izborima, Branimir Nestorović poručio je ovih dana u emisiji Balkan info da bi se Srbija trebala pripremati za rat. Istaknuo je da Srbija “trenutno nema snage za osvajanje Kosova i Metohije, ali da bi se trebala za to pripremiti”. Uz to, dodao je da Kosovo nikad neće biti država i da je “potpuno besmisleno pričati o tome”.

“Shvaćaju to i ovi sa Zapada, ali su i oni u problemu sa Kosovom. Siniša Ljepojević mi je pričao da mu je rekao neki visoki britanski dužnosnik da oni ne znaju što će s tim”, rekao je Nestorović.

Dodao je da nitko ne zna koliko je ljudi otišlo s Kosova u protekla dva tjedna te da ga pacijenti informiraju o ogromnim redovima na granicama. Ipak, otkrio je podatak, iako ne i izvor, da je tu zemlju koju Srbija ne priznaje samo zrakoplovima napustilo oko 83.000 ljudi.

“Kosovo je neodrživa priča, sa stajališta gubitka rata u Ukrajini, gubitka rata u Izraelu, svih vojnih poraza koje neprekidno doživljavaju (Zapad, op.a.). Kosovo je primamljivo, jer mi trenutno nemamo snage da ga osvojimo vojno trenutno. Mi trenutno nemamo snage da ga osvojimo trenutno, a oni s nekoliko tisuća vojnika mogu nam učiti nemogućim osvojiti ga. To onda djeluje kao da su oni obranili Kosovo i da Srbija ne može ništa. To je naravno sve besmisleno. Sada napadati Kosovo bilo bi besmisleno, ali bi se trebalo spremiti za to. General Kovač, jedan od naših osnivača, i mi ostali smo već iznosili tu ideju”, izjavio je Nestorović.

‘Ne pomaže ni hrvatski kontingent’

Smatra da bi se cijelo srpsko gospodarstvo trebalo preorijentirati na ratnu privredu, kao što je to učinila Rusija tijekom svoje invazije na Ukrajinu. Dodao je da Srbija ima više od 100.000 ljudi koji su bili u vojsci i koji su obučeni za ratovanje. Smatra da bi sudjelovanje Zapada bio samo motivacijski faktor za juriš.

“Ništa im ne bi pomogli ti Englezi, Francuzi, Nijemci, pa hrvatski kontigent. Kad ti kažeš da želiš sukob s nekim, s tim krilom NATO saveza, ti se onda moraš spremiti za taj sukob. Zna se kako se sprema za rat, kako su se Rusi spremali. Kao prvo, skupljaš novac. Drugo, prebacuješ gospodarstvo na ratnu privredu, stvaraš rezerve hrane, činiš internet neovisnim od udara, ne dozvoliš da ti hakeri blokiraju EPS, pripremiš kompletnu infrastrukturu, pripremiš i neke kanale. Moraš imati dogovore sa nekim zemljama, na primjer s Mađarima, preko kojih ćeš komunicirati sa svijetom, za slučaj da te zatvore, pa radiš koheziju naroda. Dakle razvija se patriotska priča i onda tek, kao Rusi kojima je trebalo deset godina za to da dođu u tu fazu da mogu to reći”, zaključio je Nestorović.