‘NEMA NIŠTA OD UBRZANOG ČLANSTVA BiH U EU’ Dodik poručio: ‘Jasno je rečeno ako budu primorani da će to napraviti’

Autor: Dnevno.hr

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da nema ništa od ubrzanog članstva u Europsku uniju, kako za Ukrajinu, tako i za BiH. Dodik je naveo da je tijekom današnjeg susreta u Antaliji Europski povjerenik za susjedstvo i proširenje EU Oliver Varhelyi inzistirao na funkcionalnosti u BiH kako bi EU mogla da nastavi sa svojim razvojnim projektima.

“Jasno je rečeno ako budu primorani da to neće biti samo kažnjavanje Republike Srpske, nego obustava pomoći za BiH što je razlog da sjednemo i raščistimo u BiH neke stvari”, rekao je Dodik nakon sastanka. Dodik je istaknuo da je nemoguće očekivati da entitet Republika Srpska, nakon stavova koje je zauzela Narodna skupština, “zaboravi ono što se desilo prije šest mjeseci i da se njeni predstavnici pognute glave vrati u institucije BiH i odlučuju onako kako bi želio član Predsjedništva Šefik Džaferović.

“To se neće dogoditi, bez obzira na to što su uspjeli da smuvaju dio opozicije u Republici Srpskoj za neke svoje projekte! Neka oni to s njima završavaju, neka to izguraju s njima. Mi ćemo se s tim zakonima vratiti u NSRS kao što je zaključeno i pitati parlament RS kako će glasati delegacija u Domu naroda BiH. To je način kako ćemo djelovati, svidjelo se to nekome ili ne!”, poručio je Dodik.

Član Predsjedništva BiH je poručio da su apeli Várhelyija korektni i da “ukoliko nema funkcionalnosti u BiH, Europska komisija ima problem da realizira planove i projekte što je i suština današnjih razgovora”. Na pitanje da li je itko pominjao ubrzano članstvo BiH u EU, Dodik poručuje da od toga nema ništa.

“Rekao je da nema za Ukrajinu, pa ni za Bosnu i Hercegovinu. To je ono što ne vidi opozicija u Republici Srpskoj koja ne vodi interese RS”, rekao je.