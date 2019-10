NEKA VAS NE ZAVARA NJEGOV OSMIJEH! VUČIĆ IZGOVORIO NAJOPASNIJE RIJEČI DO SADA! Opet najavio Veliku Srbiju!

Srpski predsjednik s pravom može reći da ga je “krenulo”…

Nakon što je proglašen najboljim regionalnim predsjednikom, Aleksandar Vučić okitio se i svetosavskom lentom.

Patrijah Irinej mu je, naime, povodom obilježavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, odlukom Svetog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve, dodijelio Orden Svetog Save prvog stupnja!

Na samoj svečanosti okupile su se brojne javne ličnosti među kojima se našao i sveprisutni Milorad Pupovac, a tom prigovom patrijarh Irinej u Vučićevu je čast održao pravi mali hvalospjev o njegovom mirotvorstvu.

Da je “proeuropska orjentacija” samo imidž kojim srpski predsjednik prikriva svoju pravu, iskonsku težnju o Velikoj Srbiji, svojim je govorom dokazao sam Vučić:





“Srpstvo i srbijanstvo moraju postati jedno”

“Orden Svetog Save, kojim sam odlikovan, obvezuje me da radim još više i da se još snažnije borim za Srbiju i njeno jedinstvo. Da se borim za Kosovo i Metohiju, ali i podršku našem narodu zapadno od Drine i Dunava, ali i u Crnoj Gori i svugdje gdje živi. Da poslije toga ostanem i postanem, prolazan i privremen uz nadu da će srpstvo i srbijanstvo postati jedno i da će istina pobijediti laž”, poručio je na svečanoj akademiji u Sava centru, ignorirajući riječi o nakanama ulaska Srbije u Europsku Uniju i potpuno stavljajući fokus na ujedinjenje svih Srba.

Vučić ćud ne mijenja

Podsjetimo, Aleksandar Vučić, jedan je od najvećih obožavatelja Vojislava Šešelja kojeg je svo vrijeme rata i poraća gledao i slušao s neskrivenim obožavanjem. Ova je patnja za vojvodom njegovim odlaskom u Haaški pritvor postala tiha, a ustoličenjem Vučića na mjesto premijera činila se potpuno ugaslom. Jer, Aleksandar Vučić kao jedan od najmlađih radikala koji je u ratu po Hrvatskoj dizao tenzije citirajući Šešelja, retoriku je naglo primirio zbog želje da Srbija upravo pod njegovom vlasti uđe u Europsku uniju. To da je Vučić u ulozi predsjednika samo navukao masku uglađenog, proeuropskog političara željnog mira, ovih dana postaje bjelodano. Iako je cjelokupna javnost zaključila kako će “Šešelj utjerati strah u kosti radikalu Vučiću koji ga je izdao”, Vučić je, zapravo, zadovoljan što se konačno pojavio netko autoritativan tko će cijelom svijetu kazati ono što i on sam svo vrijeme misli, a radi Europe ne smije kazati. A to je nikad prežaljena težnja za Velikom Srbijom u granicama Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica.