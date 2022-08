VUČIĆ SE PRAVIO VAŽAN, PA STIGLA ĆUŠKA OD AMERIKANACA! ‘Neću, pa makar me zvao Biden osobno’: Ubrzo mu se obilo o glavu

Nakon izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se “EuroPride neće održati iako me zvao i Joe Biden osobno”, stigao je odgovor iz SAD.

Ne od Bidena, već od državnog tajnika SAD Anthonya Blinkena.

Naime, državni tajnik Sjedinjenih Američkih Država napisao je na Twitteru da su “sloboda mirnog okupljanja i izražavanja temeljne komponente zdrave demokracije”.

On je pozvao vlasti u Srbiji da dozvole održavanje EuroPridea zakazanog za 17. rujna.

“Sloboda mirnog okupljanja i izražavanja su temeljne komponente zdrave demokracije. Pozivamo Srbiju da obnovi svoju posvećenost domaćinu #EuroPride2022. LGBTQ+ prava su ljudska prava”, napisao je Blinken.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u subotu je izjavio da će Vlada zabraniti održavanje EuroPridea zbog nepovoljne sigurnosne situacije zemlje, Kosova, Otvorenog Balkana. Nakon Vučićeve najave, uslijedile su oštre reakcije i iz Europske unije.

Freedoms of peaceful assembly and expression are essential components of a healthy democracy. We urge Serbia to renew its commitment to hosting #EuroPride2022. LGBTQI+ rights are human rights.

