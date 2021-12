‘NE UMEM DA SLIKAM OVIM MOBILNIM TELEFONOM’: Bizaran nastup Vučića iza kojeg se krije zastrašujuća poruka srpske policije

Dok predsjednik Srbije kalkulira s potpisivanjem Zakona o eksproprijaciji, prosvjednici i dio opozicije pozivaju građane na novi prosvjed i novu blokadu prometnica koja bi se, prema najavama, trebala dogoditi u najmanje 30 gradova širom Srbije.

S druge strane, policija je pozvala građane kojima je, kako stoji u priopćenju, zbog prosvjeda ograničena sloboda kretanja da prijave demonstrante na poseban broj telefona.

“Ja ću da šetam i ovako ću, moraju da me nauče da snimam, ja to ne umem još ovim mobilnim telefonom ili tako nešto, ću da idem da ih slikam svuda po Srbiji, da vidim tko su ljudi koji maltretiraju i da ih pitam što maltretiraju ljude, ima da se pojavim na bar pet točaka“, rekao je predsjednik Vučić u utorak.

Policija građane pozvala da rade njihov posao

U nastavku priče što će raditi u subotu, Vučić je pozvao policiju da ne reagira, a policija je pozvala građane da je, “po principu mobilni u ruke”, nazovu policiju.

“Ministarstvo unutarnjih poslova ističe da građani Srbije koji se suoče sa ovakvom vrstom problema mogu na jednostavan i brz način obavijestiti policiju o kršenju zakona, počiniteljima i registracijama vozila koja se koriste za sprječavanje normalnog funkcioniranja prometa’, navodi MUP Srbije u priopćenju.

Srpski mediji pišu kako je policija zapravo objavom posebnog broja telefona za prijavu blokada cesta i nasilja tijekom prosvjeda zatražila od građana da se bave policijskim poslom.

‘Bog sveti zna što je u Vulinovoj glavi’

Reagirajući na odluku MUP-a, potpredsjednica oporbenog SSP-a pozvala je građane da policiji, kako je napisala na društvenim mrežama, prijave policiju i njihovu parapoliciju, a lider ‘Zajedno za Srbiju’ Nebojša Zelenović nije direktno odgovorio na pitanje u vezi s posebnim telefonskim brojem MUP-a.

„To što kaže ministar Vulin, Bog sveti zna šta je u njegovoj glavi, ali to šta on stvarno misli, to je ono što smo vidjeli u subotu na mostu, a vidjeli smo da se policija povukla i ostavila građane na milost i nemilost nekim naoružanim batinašima. Vučić je ulica, ti ljudi kojima on komandira su ulica, ti ljudi koje plaća, oni su ulica, on to sve organizira", kaže Zelenović.









Prosvjednici, koje oporbi skloni mediji nazivaju “ekološkim aktivistima”, i dio opozicije bune se tražeći povlačenje Zakona o eksproprijaciji i izmjenu Zakona o referendumu.