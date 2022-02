‘NE MOGU DOZVOLITI UGROŽAVANJE ODNOSA S RUSIJOM’ Dodik poručio: ‘Pozivaju se na međunarodno pravo a bombardirali su Srbiju i priznali Kosovo’

Autor: Dnevno.hr

Za Bosnu i Hercegovinu je najbolje da ostane neutralna, odnosno da se konstituira stav da se neće svrstavati na bilo koju stranu kada je riječ o situaciji između Rusije i Ukrajine, rekao je član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Naglasio je kako je “njihova politika isključivanja iz NATO struktura pokazala ispravnim jer bi sada, da smo dio NATO-a, a da je izbio sukob u Ukrajini, morali sudjelovati što, kaže Dodik, “ne bi bio ispravno i dobro za bilo koga u BiH”. Dodao je kako su njihove odluke bile strateške.

“Ne mogu dozvoliti da se donese odluka koja bi ugrozila naše odnose s Rusijom. Smatramo da se treba osigurati politika mira i stabilnosti. Ima dosta dezinformacija, oprečnih i koje služe propagandnoj svrsi. I mi ovdje ne znamo dosta stvari kako se tamo događaju, rekao je Dodik.

“Snaga Rusije može biti potkopana samo ako se od nje odvoji Ukrajina. Oni koji to žele raditi, ne samo da ih moraju odvojiti, već Ukrajinu moraju suprotstaviti Rusiji, brat protiv brata i izmijeniti samosvijest jednog dijela velikog naroda do nivoa da mrze sve rusko i svoj rod, a da to ni sami ne znaju – rekao je kancelar. Ima oni koji misle da bi takve politike trebalo provoditi i ovdje”, rekao je Dodik. Naglasio je kako “ne može prihvatiti stavove dijela Zapada koji kaže da je ova situacija kršenje međunarodnog prava”.

Sada se pozivaju na međunarodno pravo

“Ne ulazeći u priču što Rusija radi, ne stavljajući se ni na jednu stranu, smatram da o tome mogu pričati oni koji su principijelno za poštivanje međunarodnog prava”, rekao je Dodik dodavši kako su “bombardirali Srbiju i priznali Kosovo te imenovali visokog predstavnika u BiH bez poštivanja pravilnog načina, isti oni koji sada pozivaju na međunarodno pravo”.

Istakao je kako ove tenzije stvaraju dodatni pritisak na ekonomiju, a da se o tome u BiH ne govori. Predložio je da se pod hitno u okviru entiteta razmotre ekonomske politike koje će osigurati stabilnost ekonomije i monetarnog sistema. Naveo je kao će uputiti prijedlog izmjene Zakona o Centralnoj banci BiH kako bi se 400 milijuna eura viška novca moglo dati entitetima, odnosno kako bi CBBiH mogla trgovati domaćim vrijednosnim papirima na domaćem tržištu. Ovaj novac bi, Dodik je rekao, trebao biti utrošen za formiranje entitetskih robnih rezervi.

