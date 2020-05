NASTAVLJAJU PROVOKACIJE IZ SRBIJE! Vulin tvrdi: ’Republika Srpska posebna je država, a ne dio BiH’

Autor: Dnevno

Ministar obrane Republike Srbije, Aleksandar Vulin komentirao je susret premijera Kosova, Aljbina Kurtija i bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića te rekao kako je Džaferović ovim putem pokušao zabiti nož u leđa predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, a ustvari bi mu trebao biti zahvalan jer poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, javlja b92.net.

Tim putem nazvao je Kurtija lažnim premijerom, a Kosovo lažnom državom.

Nastavio je ističući kako je Džaferović Kurtiju trebao reći kako ni BiH ne priznaje Kosovo, jer ono je, tvrdi, samo dio Srbije, a ne da se Džaferović s njim dogovara oko promjene granica, rekao je.

Optužio ga je i da ne sluša Srbe u BiH, ali i naveo kako će Republiku Srpsku smatrati posebnom državom, a ne dijelom BiH sve dok Džaferović ne počne poštivati Ustav BiH i Srbe koji tamo žive.

“Kad se on vrati Ustavu Bosne i Hercegovine, onda ću se možda i ja sjetiti da je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine. Do tada, ako on ne poštuje svoju zemlju, ne moram da je poštujem ni ja”, zaključio je.

Kurti je naime telefonski razgovarao s Džaferovićem, a tim putem ocijenili su kako je ideja o razmjeni teritorija između Beograda i Prištine opasna te da vraća narode u 90-te godine. Očito nisu bili u krivu.