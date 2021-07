NAŠ ZADATAK JE STVARANJE ‘SRPSKOG SVETA’! Vučićev ministar zagrmio: ‘Nemamo pravo odustati od objedinjavanja i ujedinjavanja Srba, gdje god oni živjeli!’

Autor: Dnevno

Srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin je na skupu obilježavanja 13. godišnjice Pokreta socijalista, kome je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao kako im je zadatak stvaranje “srpskog sveta”, prenosi Klix.ba.

“Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje “srpskog sveta”, odnosno da objedini Srbe gdje god oni budu živjeli”, rekao je Vulin.

Dodao je da će to biti moguće ostvariti samo ako Srbija bude uspješna, a da bi je takvu “sačuvali”, mora se “nastaviti politika Aleksandra Vučića”.

Ne odustaju od objedinjavanja

“Narod koji ima iskustvo jasenovačkog genocida, koji ima iskustvo “Oluje” i koji ima iskustvo Martovskog pogroma nema pravo svoju sudbinu predati drugima u ruke, da o njihovoj djeci odlučuju drugi, da im drugi daju imena, da im drugi određuju u šta će vjerovati, da ih drugi puštaju tamo gdje su im pretke puštali”, rekao je Vulin.

Dodao je da narod “nema pravo odustati od objedinjavanja i ujedinjavanja, nema pravo odustati od “srpskog sveta””.

“A da bi “srpski svet” nastao, Srbija mora biti ekonomski uspješna, dobro vođena, imati vojsku koja je u stanju sačuvati i nju i Srbe gdje god živjeli. Da bi sačuvali takvu Srbiju moramo učiniti sve da se politika Aleksandra Vučića nastavi. Samo to, samo je to pobjeda, samo je to garancija opstanka našeg naroda i ništa drugo”, rekao je prisutnima Vulin.

Prekretnica za budućnost

Vulin je poručio Vučiću da treba da se kandidira za predsjednika države, dodajući da drugima ne vjeruje i neće im vjerovati i da “nitko drugi ne treba postati predsjednik svih građana Srbije i svih Srba”.

Vučić je izjavio da su sljedeći izbori prekretnica za budućnost, i dodao da će se na izborima pokazati hoće li “Srbija ići u budućnost ili u prošlost”.









“Vaš pokret ne vidim kao koalicijske partnere, već kao suborce za jaku, modernu i slobodnu Srbiju”, izjavio je Vučić, koji je bio počasni gost skupu.

“Ne moram Vulinu ništa govoriti, on će sam stati u obranu Srbije, njenog naroda i vlade, ne mareći za posljedice i za to hoće li ga napadati”, rekao je Vučić.