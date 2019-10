BOSANSKA MINISTRICA DIŽE DRŽAVU NA NOGE! Migranti opsjeli bolnice! Što se događa?

Autor: Dnevno

Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović potvrdila je da je uslijed migrantske krize alarmantna higijensko-epidemiološka situacija na podoručju Bihaća i Velike Kladuše. ”Među 5 do 6 tisuća migranata 90 posto su to mladići od 15 do 30 godina starosti, a među njima imamo HIV pozitivne, aktivnu tuberkulozu, hepatitis B i C”, kazala je za Fenu Ćemalović,

Ističe da se u jednoj hali gdje je smješteno 2000 migranata epidemiološka situacija ne može kontrolirati. ”Imamo 800 slučajeva svraba ili šuge”, kaže Ćemalović, dodajući da među migrantima ima i veliki broj ovisnika o narkoticima.”Doktori hitne medicinske pomoći su 80 posto migrantima na usluzi, a 20 posto građanima”, istaknula je njihova ministrica

Kako dodaje, imaju dovoljan broj liječnika i žele držati situaciju pod kontrolom, ali je najveći problem financijski.”U Kantonalnoj bolnici u Bihaću kapacitet je dovoljan i prepun koji je vezan za domicilno stanovništvo. Uz pojavu bilo kakvih zaraznih problema Infektivni odjel nije u mogućnosti primiti sve oboljele”, rekla je Ćemalović.