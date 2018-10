‘NAJLAKŠE JE UDARITI PO GROBOVIMA MRTVIH SRBA’: Savo Štrbac: ‘Sve što je na ćirilici, Hrvati će porušiti’

Autor: S.V.

Nakon što je hrvatsko Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja uputilo u javnu raspravu izmjene i dopunu Zakona o grobljima kojim namjeravaju spriječiti i ukloniti natpise koji propagiraju ideje na kojima se temeljila oružana agresija na Republiku Hrvatsku od 1991. do 1995. godine, oglasio se predsjednik Veritasa, Savo Štrbac:

“Neposredno po objavljivanju izvještaja pod imenom “Dokument dijaloga”, komentirao sam da bih možda i mogao naći opravdanje za zabranu krajinskih insignija iz tog ratnog perioda, ali da ne mogu nikako prihvatiti kvalifikaciju da su Srbi bili okupatori prostora na kojem su stoljećima živjeli, jer se to protivi osnovnoj definiciji pojma ‘okupacija”‘, rekao je Štrbac.

“Iskreno rečeno očekivao sam da, ako netko u Hrvatskoj bude bilo što radio po prijedlozima Vijeća, da će to biti u vezi sa ‘težim’ simbolima: fašističkim, nacističkim, ustaškim, komunističkim pa i krajinskim, a ne da će se krenuti od grobova. Izgleda da je ipak najlakše udariti na obilježja mrtvih Srba, jer ih nema tko braniti.

Pitao sam znači li to da će posebna komisija obilaziti sva srpska groblja i rušiti nadgrobne spomenike srpskim borcima sa srpskim simbolima iz vremena devedesetih ili će nekontrolirano, kao što se i do sada događalo, rušiti sve spomenike ispisane ćirilicom? A sad pitam ima li razlike između legalnog i stihijskog rušenja spomenika? Ima i to velike sa pozicija rušitelja – po usvajanju zakona za njih ne postoji nikakva zapreka za rušenje. Naprotiv, mogli bi biti sankcionirani oni koji sami ne poruše ono što je zakonom zabranjeno. A za mrtve i žive Srbe nema razlike – u oba slučaja spomenik nestaje a samim tim i materijalni dokazi o stoljetnom životu Srba na krajiškim prostorima.

A što je sa ustaškim oznakama, zbog kojih je i osnovano spomenuto Vijeće?”, upitao se Štrbac na kraju.