Na televiziji otkrio koja zemlja financira Vučića pa prognozirao izbore: ‘Izbezumljen je’

Autor: F.F

Gostujući u emisiji Newsroom na N1 kod Domagoja Novokmeta, Žarko Korać, član Vlade Zorana Đinđića i sveučilišni profesor iz Beograda, iznio je svoje komentare u vezi s predstojećim izborima u Srbiji. Korać je izrazio zabrinutost zbog prljava kampanje, ističući poteze aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića. Korać je naglasio da je Vučić prekršio ustavne odredbe, sudjelujući u kampanji stranke kojom ne predsjeda.

Dodatno je osudio dijeljenje novčane potpore građanima uoči izbora, navodeći primjere kao što su iznosi novca za srednjoškolce, umirovljenike i socijalne slučajeve.





“Vučić izlazi na izbore u situaciji obrambenog stava. Njegova je vanjska politika napravila veliku pogrešku jer EU jasno ne želi sukob na Kosovu. On je svjestan situacije tamo i terorističkog čina. Pokušava dobiti izbore i istovremeno poslati poruku Zapadu: “Možda me ne volite, ali ja sam jedini s kime možete pregovarati”, rekao je Korać.

‘Mogao bi izgubiti’

Korać je ukazao na sve prljavije taktike u kampanji, uključujući osobne napade i provokacije prema oporbenjacima, što smatra znakom Vučićeve zabrinutosti. Istaknuo je da je Vučić izgubio potporu zbog svoje unutarnje i vanjske politike, posebno spomenuvši nepridržavanje Ustava i kontroverzne odnose s Kinom.

“Vidjeli ste da pravi autocestu, ali nikada nam nije rekao koliko smo novaca za to dužni Kini. Jer to su sve dogovori s Kinom koji se rade bez natječaja jer mi nismo u EU-u pa ne moramo ni imati natječaje. I nedavno je bio u Kini i hvalio se da je dobio velike zajmove. Kina ga financira”, rekao je.

“On čini sve što je u njegovoj moći, dijeli novce, primitivno vrijeđa kritičare, on je izbezumljen u strahu da bi ove izbore mogao izgubiti. Zašto je on svoj život vezao za vlast, meni to kao psihologu nije jasno”, dodaje.

Korać predviđa da bi Vučić mogao izgubiti izbore u Beogradu te je opisao Vučićev pristup kao teroriziranje političke scene u Srbiji. Kritizirao je i dijeljenje financijskih potpora, upozoravajući na moguće financijske poteškoće u budućnosti.