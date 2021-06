MOKRIO PO SPOMENIKU PARTIZANSKOM HEROJU: Prepoznali ga na društvenim mrežama pa završio u pritvoru, a potom je pušten zbog bizarnog razloga!

Autor: Daniel Radman

Zbog oskvrnuća spomenika narodnom heroju Ljubi Ćupiću u samom središtu Nikšića crnogorska policija u nedjelju je uhitila 57-godišnjeg Mirka Ilića.

Naime, na društvenim mrežama ovog se vikenda dijelio video na kojem se vidi kako muškarac urinira po spomeniku. Kako je svijet mali, netko je na snimci prepoznao Ilića, inače taksista, po kojeg su potom došli ‘ljudi u plavom’ i lišili ga slobode.

“Kvalificirano je kazneno djelo povreda groba i M.I. je po nalogu tužitelja lišen slobode zbog sumnje da je počinio ovo kazneno djelo. On će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužitelju”, priopćila je policija u nedjelju.

Vandala spasio štrajk odvjetnika

No, Ilić je vrlo brzo izašao na slobodu, i to zbog bizarnog razloga – zbog štrajka odvjetnika u Crnoj Gori. Međutim, dobio je mjeru zabrane napuštanja stana. Tužiteljstvo pak javlja da će ga se teretiti za skrnavljenje spomenika i spomen obilježja, a postupat će se zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Predviđena je kazna od jedne do osam ghodina.

Crnogorski mediji ističu da je spomenik Ćupiću – postavljen je 2018. godine – lani također bio na meti vandala. Tada je je mladić uperio dva prsta u spomenik Čupiću, pozirajući kao da puca u bistu, i potom objavio to na Facebooku uz natpis “Ubili smo te jednom, ubit ćemo te opet. Ubijat ćemo vas opet i opet, sve dok se srpske zemlje i srpski narod ne oslobodi vašeg đavoljeg duha i otrova komunizma”.

Radilo se 22-godišnjem mladiću iz Beograda protiv kojeg je također podnesena prijava zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Spomenik Ljubi Čupiću postavljan je na glavnom nikšićkom trgu kojim su Čupić vodili na strijeljanje. Čupić se nakon izricanja presude nasmijao, a ta fotografija postala je jedan od simbola NOB-a i Drugog svjetskog rata.