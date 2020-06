‘MOJ OTAC SE NIKAD NE BI UBIO KAO PRALJAK’: Sin Ratka Mladića odgovorio ljudima koji njegovom ocu predlažu samoubojstvo

Autor: Snježana Vučković

Darko Mladić, sin bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, za Kurir je izjavio da njegov otac nikada ne bi digao ruku na sebe, bez obzira na ishod konačne presude iz Haaga najavljene za početak sljedeće godine.

Ponukan komentarima na društvenim mrežama putem kojih se Mladiću savjetuje čin kojeg je počinio general Slobodan Praljak, Mladićev sin je kazao:

Moj otac to nikad ne bi učinio zbog svoje kćeri

“General Mladić zbog sudbine svoje kćeri to nikad ne bi učinio, bez obzira na ishod presude. Oni koji mu to sugeriraju, neka na svom primjeru pokažu da su spremni i hrabri”, poručio je Darko Mladić, te se osvrnuo na sud koji “njegovom ocu želi najgore”:

“Trošite ogromne resurse i nemate dokaze za stvari za koje ga optužujete. Zdravlje mog oca je ozbiljno ugroženo, a sud uporno skriva njegovu liječničku dokumentaciju. Naš tim je jednoglasno zaključio da on ima unutarnje krvarenje koje traje od operacije, a koja je bila još prije dva mjeseca. Na početku je bio dobro, ali mu se stanje naglo pogoršava i on je sve gore. Ne liječe ga adekvatno, ne dobiva medicinsku njegu koja je potrebna, po zaključcima naših stručnjaka daju mu pogrešnu terapiju i to je razlog zašto smo izuzetno zabrinuti. General je slab, sve slabiji, provodi puno vremena u krevetu, slabo se kreće, sam sebi priprema hranu jer imaju probleme s dostavom”, požalio se Mladićev sin.