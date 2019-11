Misterij vile Titove udovice: Što se događa s kućom u kojoj je posljednja tri desetljeća života provela Jovanka Broz?

Velebna vila Bor na Dedinju, u kojoj je živjela pokojna Titova supruga Jovanka Broz sve do smrti 2013. godine i to u velikom siromaštvu, počela se obnavljati. Doslovce su preko noći postavljene skele, međutim, instutucije još uvijek nisu dale odgovor portalu Kurir.rs, koliko će koštati radovi na vili i hoće li se kuća u kojoj je boravila udovica doživotnog predsjednika SFRJ, Josipa Broza Tita, prodati ili dati u zakup.

Kako kažu u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (UZZPRO), u čijoj je nadležnosti Jovankina vila, s pripremnim radovima i dijagnosticiranjem općeg stanja nekretnine počelo se 21. listopada ove godine.

“Radovi se financiraju iz proračunskih sredstava namijenjenih za održavanje objekata u vlasništvu države”, odgovorili su na pitanje u vezi radova koji su obavijeni velom misterije. “Točan iznos u ovom trenutku nije poznat. Istovremeno s izvođenjem radova obavlja se analiza stupnja oštećenosti pojedinačnih građevinskih elemenata i procjenjuje nužnost i opseg potrebnih intervencija. Radovi obuhvaćaju nužnu sanaciju dijelova krova i pročelja u cilju sprečavanja daljnjeg propadanja objekta dok se ne privede novoj namjeni”, odgovorili su iz Uprave.

Međutim, u ovoj ustanovi nisu objasnili koja je to nova namjena vile i kako su osigurana sredstva za renovaciju budući da je u rujnu 2018. godine Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu, rekao da država ne može izdvojiti novac za tu svrhu i da će vilu uskoro ponuditi ili na prodaju ili dati u zakup nekome tko je spreman u nju uložiti novac i obnoviti je.

“Moguće je da netko uzme vilu u zakup na duži period, koji bi opravdao ovu investiciju, a da mu se to što je uložio odbije od cijene najma do pola vrijednosti nekretnine. Država, kao vlasnik, može raditi s vilom ono što je najsvrsishodnije. Sigurno ju nećemo dugo držati zaključanu”, rekao je Vorkapić prošle godine.





I Nadi Budisavljević, rođenoj sestri Jovanke Broz, obnova vile je potpuni misterij. “Znam da se obnavlja, ali me uopće ne zanima što se s tom kućom događa i za koga ju sređuju. Zbog svega što se tamo događalo za mene je to kuća strave i užasa! Što se mene tiče, mogu je i srušiti”, rekla je ogorčeno Jovankina sestra.

Hoće li vila Jovanke Broz dobiti nove stanare, to zanima i Titovog unuka Jošku Broza. On kaže da o tome još uvijek nema nikakve spoznaje i da ga nitko nije obavijestio o renoviranju vile. “Vidio sam i ja da se obnavlja, ali ništa drugo ne znam o tome. Nitko me ni o čemu nije obavijestio, pa ne znam ni hoće li netko u nju uskoro useliti”, rekao je Joška Broz.

Inače, udovica maršala Tita uselila se u vilu Bor nakon što je 1980., usred noći, u spavaćici, nasilno iseljena iz njezinog i Titovog doma u Užičkoj 15. Uz novu vilu, država joj je ustupila namještaj i umjetnine. Tijekom njezinog boravka u vili država nije ulagala u zgradu, pa se Jovanka žalila na vlagu, na krov koji prokišnjava, na hladnoću… Zbog loših životnih uvjeta, Jovanka je zimi morala u sobi sjediti u bundi. Grijanje je uvedeno tek posljednjih godina Jovankinog života, a obnovljen je i sanitarni čvor, popravljeni su ograda i krov. Od Jovankine smrti 2013. godine, vila je bila zatvorena.