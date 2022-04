MISTERIJ NESTANKA 9.000 GLASAČKIH LISTIĆA: Svi su u čudu! ‘Nije mi jasno zašto bi netko izašao na izbore i potrošio svoje vrijeme, a ne bi ubacio listić’

Autor: Dnevno.hr

Ako je suditi po preliminarnim rezultatima izbora za grad Beograd, čak 9.693 birača nisu ubacila glasačke listiće u kutije, već su ih iznijeli s biračkog mjesta. Nitko nema racionalno objašnjenje za ovakvu situaciju i nikome nije jasno zašto je nevjerojatno puno listića iznijeto s glasačkog mjesta i gdje su završili. Događalo se to i na ranijim izborima, ali nikad u ovolikom broju.

Primjerice, na beogradskim izborima 2018. utvrđeno je da 350 glasačkih listića nije ubačeno u kutije, a na izborima 3. travnja bilo je čak 27 puta više birača više koji su listiće preuzeli kod članova biračkih odbora i iznijeli ih.

“To su listići koje je birački odbor dao biračima kada ih je evidentirao, ali ih oni nisu ubacili u kutiju. Ti listići su nestali. Odnijeli su ih sa sobom. To je jedna velika misterija. Pitao sam predsjednika GIK-a kako je to moguće, odgovor je bio da zakon dozvoljava da bude manje listića, samo ih ne smije biti više. Dalje ih ne interesira. Ne znam objasniti što se točno krije iza toga, ali meni je to indicija koja mi stvara sumnju da postoji neka tehnika krađe izbora koja dovodi do tog efekta. Stvarno ne znam”, rekao je Zoran Alimpić, član GIK-a ispred koalicije Ujedinjeni za pobjedu Beograda za Novu.rs.

“U Beogradu ima oko 1.170 biračkih mjesta. To znači da na jednom biračkom mjestu u prosjeku u kutije nije ubačeno 8 ili 9 listića prosječno. Gdje su nestali ti listići i što se dogodilo, nitko nema racionalno objašnjenje. Zar ljudi prave zalihe, čuvaju ih”, navodi Alimpić.

Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže da nema nijedno racionalno objašnjenje, te može samo pretpostavljati da su ljudi listiće ponijeli sa sobom, ubacili ih u kantu za smeće ili poderali.

“Ljudi mogu baciti listić iz različitih razloga. Prvi razlog može biti neka vrsta tihog bojkota tih izbora, želja da se iskaže neka vrsta revolta ili političkog nezadovoljstva političkom ponudom. Drugi razlog je da žele time poslati poruku nezadovoljstva političarima… I tu završavaju razlozi koje ja mogu reći”, kaže Klačar. On ističe da mu nije jasno zašto bi neko izašao na izbore i potrošio svoje vrijeme, a ne ubacio listić, posebno što birači mogu da iskoriste pravo da taj listić učine i nevažećim.