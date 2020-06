Ministar šokirao upozorenjem: ‘Veleposlanstvo BIH u Pakistanu izdalo tri tisuće lažnih viza tzv. migrantima’

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić najavio je u utorak kako će podnijeti ostavku na tu dužnost, što je ujedno naznaka raspada koalicije koja je na vlasti na državnoj i razini Federacije BiH.

On je u izjavi za portal Klix kazao kako su razlozi zbog kojih ponosi ostavku to što vladajuća koalicija očevidno ne funkcionira te afera oko nabavke respiratora za bolnice, ali i različita viđenja načina na koji bi trebalo rješavati migrantsku krizu.

Odnosi između HDZ BiH i SDA već mjesecima su zategnuti, a te dvije stranke od izbora provedenih 2018. nisu bile u stanju postići dogovor o uspostavi nove vlade Federacije koju još uvijek vodi Fadil Novalić, sada pod istragom za sumnjivu nabavku respiratora za bolnice u Sarajevu, Mostaru i Tuzli.

Radončić je izjavio kako je jasno da su odnosi SDA, SNSD-a i HDZ-a takvi da zadugo neće napraviti dobar ambijent za rad u Vijeću ministara BiH.

“Zbog toga zaista ne vidim razlog da sjedim u Vijeću ministara kao jedini lider jedne političke stranke”, kazao je Radončić.

U obraćanju medijima obrazložio je svoju odluku.

“Razlozi su principijelne prirode nema tenzija. Zahvaljujem se SDA što nam je omogućila da budemo u većini, međutim pojavile su se političke razlike u odnosu na neka strateška pitanja u BiH”, rekao je između ostalog Radončić.

Da su tenzije itekako prisutne svjedoči transkript razgovora između Radončića i članova Predsjedništva BiH. Tijekom razgovora dominirala je komunikacija između ministra sigurnosti i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića, a objavljuje ga oslobodjenje.ba.

Najviše polemike izazvala je rasprava o BiH ambasadi u Pakistanu, kada je Radončić izjavio kako je 3000 ljudi iz Pakistana došlo sa falsificiranim vizama iz BiH ambasade u Pakistanu.

Fahrudin Radončić na samom početku se obraća: “Samo pola rečenice gospodine Džaferoviću. Vi ste izdali objavu za medije u kojoj ste rekli da se ograđujete od mene i mojih izjava kada se radi o ambasadoru Pakistana u našoj zemlji”, obrativši se i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da istraže ambasadora Pakistana.

”On je primio jednog sarajevskog kriminalca koji mu je uručio knjigu “Radončić mafijaš Evrope” i to je objavljeno na Facebooku. U svakoj normalnoj zemlji taj ambasador bi morao biti pozvan na konzultacije, ja sam to rekao gospođi Turković ali molim i vas kao članove Predsjedništva da ne štitite mene, jer meni to zaista nije potrebno ali vas molim da zaštite instituciju Ministarstva sigurnosti”, dodao je Radončić.

Radončić je potom počeo govoriti o migrantskoj krizi te bojazni kako će oni koji dolaze u BiH potpuno istjerati domaće stanovništvo i Hrvatse i Srbe i Bošnjake te kako će se tada BiH naći u velikim problemima.

”Imamo veoma preciznu situaciju da ljudi iz Republike Srpske i kantona sa hrvatskom većinom sve izbjeglice smještaju na prostor gdje žive Bošnjaci. A to su vjerovatno ilegalni ekonomski migranti, a ne vojne izbjeglice prema kojima mi imamo obavezu. Mi u ovom trenutku imamo 9 do 10 tisuća izbjeglica koliko ima i Srbija, koja je znatno veća zemlja od nas. Veliki je problem što zemlje EU ne žele nama da odrede kvotu nego nam kažu: „Doći će koliko kažemo“. I ja sam u razgovoru sa ekselencijama rekao da mi ne želimo da budemo parking za migrante. I ovo je možda jedinstvena prilika kada razgovaramo o ovoj temi da kažemo da se mora povratiti suverenitet nad migrantskom krizom. Imamo 9.500 ljudi čiji mi identitet ne znamo, ljudi ne žele da pokazati osobnu iskaznicu i putovnicu ili bilo koji dokument. Naše policajce potpuno dikriminiraju. Vi i ja, koji imamo diplomatsku putovnicu, moramo ju pokazati našem graničaru a oni ne moraju. Radi se o veoma opasnim procesima u BiH i po budućnost BiH. Mi kada dobijemo 10 do 50.000 izbjeglica i pomiješamo ih sa Bošnjacima, mi ćemo imati veoma restriktivne mjere EU prema nama kao narodu. Mislim da narodi u BiH ne trebaju biti neka vrsta nosača, da se putem humanitarnih međunarodnih organizacija vrši izbor kvalitetnog kadra,…, a nama ostavlja najnekvalitetniji dio te populacije.”, kazao je Radončić istaknuvši još jedan problem s migrantima:

”Ja sam tri puta razgovarao sa pakistanskom ekselencijom, direktorom Službe za poslove sa strancima dva puta i direktorom OBA-e jednom. Mi migranta identificiramo na bazi prsta i na bazi fotografije. Naši stručnjaci na bazi njihovih dijalekata prepoznaju odakle oni dolaze, šaljemo to u Pakistan a oni glatko odbijaju da daju identitet tih ljudi. Mi smo imali teroristički napad u Francuskoj od dvojice ljudi koji su prošli kroz BiH. I onda to neko pripisuje Bošnjacima, ali je suština da je sistem takav i da njih ovdje niko ne može da kontroliše. Mi smo imali prošle godine 2.000 iranskih ekonomskih migranata…Oni se u centrima ponašaju tako da su eksteritorijalni, tuku se, svađaju se. Oni dovedu djecu kao dio porodice, a taj koji ga je doveo je Afganistanac a dijete je iz Bangladeša. Imamo mafijaške grupe Alžira, Maroka i Pakistana koji polako preuzimaju te centre.”

”U Grčkoj čeka još 100.000, u Srbiji 10 tisuća i oni će sada svi nagrnuti u BiH. Hrvatska pravi jedan nevjerovatno jak zid, oni nemaju kuda. Doći će do čepa i to stanovništvo ostaje tu. U međuvremenu u Bošnjaci, Srbi i Hrvati odlaze iz BiH a mi zemlju punimo nečim sto EU neće na kraju prihvatiti. Ja mislim da su ovo dugoročno veoma opasni procesi kada se gleda iz ugla 5 ili 50 godina.”, izjavio je Radončić ustvrdivši kako je iz pakistanske ambasade 3000 migranata dobilo falsificirane vize.

”Ovi ljudi imaju podršku, ja vam ovdje kažem 3.000 ljudi iz Paktisana u protekle 24 godine i protekla 24 mjeseca došli sa falsificiranim vizama iz naše ambasade u Pakistanu”, kazao je Radončić.

