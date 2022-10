‘MILORADE, DA PROBAŠ NA RUSKOM?’ Svi se Dodiku rugaju zbog čestitke: ‘Funkcionalno nepismen na svakom jeziku’

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik jučer je završio kao predmet sprdnje na društvenim mrežama nakon što je na svom Twitter profilu na engleskom jeziku Židovima čestitao praznik Jom kipur.

Objava je puna gramatičkih grešaka koje nisu prošle nezapaženo.

“In those times of reflection and pray, I would like send message to @Isaac_Herzog the State od Israel and all Juwish people: G’mar Chatimah Tovah”, napisao je Dodik.





“U vremenima prisjećanja i molitve, želio bih poslati poruku predsjedniku Izraela Isaacu Herzogu i čitavom izraelskom narodu riječima G’mar Chatimah Tovah”, glasi prijevod Dodikove poruke.

Ovi ljudi su funkcionalno nepismeni na svakom jeziku. pic.twitter.com/YiZWNlUKMJ — Emir Suljagić (@suljagicemir1) October 4, 2022

Osim što bi umjesto ‘pray’ – moliti – trebalo pisati ‘prayer’, prije ‘like’ nedostaje ‘to’, kao i član prije riječi ‘message’, umjesto ‘Juwish’ trebalo bi pisati ‘Jewish’. Tvit je kasnije izbrisan, no reakcije nisu izostale.

“Ovi ljudi su funkcionalno nepismeni na svakom jeziku”, komentirao je Emir Suljagić, predsjednik Memorijalnog centra u Srebrenici. Neki su komentatori ocijenili da bi mu možda bilo lakše na ruskom, a neki su se samo rugali Dodikovoj ‘gramatici’.









Štovani gospodine Milorade, popravite ovo što ste napisali nije dobro, ispadate loš poznavalac engleskog jezika. Možda da pokušate na ruskom? — Dhanno♍🦂 (@negativan_tip) October 4, 2022









Juwiš jukud bi mi… — Beno (@Beno64416011) October 4, 2022