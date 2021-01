MILO ĐUKANOVIĆ STAO NA PUT SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI: ‘To je otimanje crkava i manastira u Crnoj Gori’

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović vratio je u subotu parlamentu na ponovno odlučivanje sve zakone prihvaćene na sjednici krajem prosinca, a među njima izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti na kojima je insistirala Srpska pravoslavna crkva.

Na toj sjednici 29. prosinca nova vladajuća većina prihvatila je izmjene zakona koji regulira vlasništvo nad imovinom vjerskih zajednica na sjednici 29. prosinca. Đukanović navodi da prilikom glasanja nije bilo kvoruma.

Toga dana zastupnica vladajućih koja je zbog koronavirusa bila u samoizolaciji sudjelovala je u raspravi no kada je trebalo glasati to je učinila druga zastupnica kojoj je parlament verificirao zastupnički mandat iako je prije toga to odbila učiniti Državna izborna komisija.

Izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti donesene su pod pritiskom Srpske pravoslavne crkve (SPC) koja je tvrdila da je ranije donesen zakon ozakonio “otimanje crkava i manastira SPC-a u Crnoj Gori“.

Nakon današnje Đukanovićeve odluke slijedile su reakcije tri čelnika nove vladajuće većine.

Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić poručio je da će zakoni biti ponovo izglasani u parlamentu „u skladu s Ustavom i pozitivnim propisima“, bez ponovne rasprave o tim zakonima.

“Izglasat ćemo ponovno sve zakone. U ponovnom glasanju ne vodi se rasprava, već se samo glasa”, napisao je Bečić.

Premijer Zdravko Krivokapić rekao je da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne dopušta mirnu tranziciju vlasti i da prema državi postupa kao prema svojem feudu

“Odluka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića najbolje pokazuje kako proces kohabitacije djeluje u praksi.

“Osim što krši Ustav, zakone ove zemlje, Đukanović se igra građanima, njihovom imovinom i pravima koja proistječu iz Ustava”, naveo je Krivokapić.

Đukanović je vraćanjem zakona na ponovno glasanje “dao sebi žuti karton”, smatra potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović.

“Ako prekrši Ustav smijenit ćemo ga”, napisao je Abazović na Twitteru.