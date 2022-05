MILANOVIĆ RAZBJESNIO SRPSKE MEDIJE: ‘Bit ću ustaša, a vi nikad nećete u EU!’ Srpske naslovnice ‘vrište’ da hrvatski predsjednik prijeti

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović u utorak je na Pantovčaku primio i nagradio dobrovoljne darivatelje krvi odlikovanjem Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske.

Ukupno je 195 osoba odlikovano, a Ured predsjednika pripremio je svečanost za 77 osoba, dok će ostali dobiti svoje priznanje na idućoj svečanoj dodjeli u lipnju.

Nakon svečanosti, Milanović je odgovarao na novinarska pitanja i još jednom pripremio ‘show’ za javnost. Opet je tukao po svima bez zadrške, a dotaknuo se i Srbije i optužnica protiv četiriju hrvatskih pilota.





Zagrmio iz sveg glasa

“Ove optužnice su se dogodile usprkos višegodišnjem nastojanju da ih uvjerimo da se ne igraju s vatrom. I da će ih to koštati. Nadam se da slušaju. Maknite se od toga, ljudi”, upozorio je.

Rekao je da bi za krajiške Srbe bilo bolje da nisu slušali ratne huškače zbog kojih su otišli.

“Taj argument ‘nisam nikoga ubio’. Pa nije ni Hitler’. Srbija je degradirana država koja nema status nigdje. Na ovakav način nikad neće ući u EU. Rade protiv sebe”, dodao je pa zatim komentirao i Vučićevu izjavu da nikoga nije ubio.

“Ja molim Vučića i ekipu kojom on dominira da to ne rade. Ja mogu do određene mjere stvari retorički držati pod kontrolom. Ali da onda dođe ovo iz Beograda i kako da onda objasnim da vodimo dobronamjernu politiku? Kako da suzbijem glad za osvetom”, rekao je Milanović.

Nisu to dobro primili u Srbiji, sudeći prema srpskim medijima čije naslovnice ‘vrište’ kako im je Milanović zaprijetio.

Srbija ‘gori’

“BRAĆO SRBI, KOŠTAĆE VAS OVO! Milanović preti Srbiji zbog optužnica protiv hrvatskih generala: Biću USTAŠA, a vi nikad nećete u EU”, naslovnica je Kurira.









“BRAĆO SRBI, KOŠTAĆE VAS OVO” Zoran Milanović preti našoj zemlji zbog optužnica protiv hrvatskih generala: “Zbog ovoga ću sad BITI USTAŠA, a vi nikad nećete ući u EU”, stoji na naslovnici Blica.

“BRAĆO SRBI, JA ĆU BITI USTAŠA, A VI NIKAD NEĆETE UĆI U EU! Milanović PRETI SRBIJI zbog optužnica protiv hrvatskih generala!”, naslov je na portalu alo!.

I na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari pa tako, između ostalog, srpski komentatori pišu: ‘Ajde Milanoviću ustašo, da te vidimo. Vučić će ti se na***** keve’, ‘Čuj ovog nacionalista. Isti je ko zločinac Tuđman’, ‘Jado bedna. Ustaše su p****’, neki su od komentara na Facebook-u.