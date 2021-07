MILANOVIĆ NOSIO CVIJET SREBRENICE: Neće u posjet Sarajevu dok se ne osigura jedna stvar

Autor: Zlatko Govedić

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poručio je danas u Vitezu kako Hrvatska neće dozvoliti da Daytonski sporazum više ne bude garancija konstitutivnosti Hrvata u Bosni Hercegovini.

Dodao je da u službenu posjetu Sarajevu neće sve dok se ne osigura da će Hrvati sami birati svoje predstavnike.

Na upit novinara za pojašnjenje, rekao je da član Predsjedništva BiH “Željko Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda”.

“Hrvatski narod je konstitutivan narod i to je to. Dakle, moraju ga birati građani hrvatske nacionalnosti. U Hrvatskoj, doduše pripadnike manjina, ali jasno definiranih etničkih skupina, mogu birati samo pripadnici tih skupina. Dakle, ne mogu ja kao Hrvat u Hrvatskoj birati predstavnika srpskog ili bošnjačkog naroda u Hrvatskom saboru”, odgovorio je Milanović, a prenosi Dnevni Avaz.

Zašto nije išao u Srebrenicu?

Na pitanje novinara zašto danas nije bio u Srebrenici, na obilježavanju 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima, Milanović je podsjetio da je bio u Potočarima u vrijeme kada je obnašao dužnost premijera Republike Hrvatske.

“Bio sam tamo i vjerojatno ću otići opet. Isti sam čovjek, predstavljam istu državu. Nadam se da to nitko nije protumačio kao moje podcjenjivanje žrtava jer to je sve suprotno onome što sam u životu radio i govorio… No, ovo zlorabljenje je ljudski loše. Pokušava mi se imputirati nešto što nema veze sa mnom” rekao je Milanović, koji je u Vitezu došao s Cvijetom Srebrenice na reveru.

Upitan kakvu poruku šalje Hrvatima u BiH, Milanović je kazao da se “neće dopustiti da se ide ispod standarda Daytona”.

“Dayton je i ustavno-pravni okvir za BiH, a Hrvatska je jedan od tri potpisnika i to je na snazi. I to će ubuduće biti u svim dokumentima međunarodnih organizacija u kojima je Hrvatska član. Ne bude li, neće biti ni tih dokumenata” naglasio je Milanović.









Posjetit će i Mostar, Ljubuški, Tomislavgrad i Livno

Predsjednik Republike Hrvatske boravi u Bosni i Hercegovini od 11. do 13. srpnja, a posjetit će Mostar, Ljubuški, Tomislavgrad i Livno.