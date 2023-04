MILAN (31) JE JEDINI STANOVNIK U SELU! Nedostaju mu samo žena i dječji smijeh: ‘Odlučujući trenutak za selidbu bila je korona, to zatvaranje je bilo porazno’

Autor: I.G.

Mnogi su se zbog pandemije koronavirusa počeli ozbiljno zanimati za trajno preseljenje na selo. Rad na daljinu i masovna zatvaranja u gradovima nagnali su ljude da traže mir, prirodu i čišći zrak. No, dok su svi oni koji mogu raditi od kuće bili u iskušenju da se presele na selo, oni koji su vezani za fizičke poslove u gradovima teže su se odlučivali za taj korak.

Jedan od onih koji su se ipak odlučili za povratak korijenima je srpski mladić Milan Vasiljević (31). Rođen u Beogradu, Milan je odlučio napustiti gradski život i vratiti se na zapušteno imanje svojih predaka u selo Šatra, na jugu Srbije, nedaleko od granice s Kosovom. Danas je jedini stanovnik tog sela, a kaže da je napokon pronašao svoj dom na zemlji svojih predaka.

“Odlučujući trenutak za selidbu bila je upravo korona. To zatvaranje je porazno, rekoh sebi, Milane, tebi je najvažnija sloboda. I to je bilo to, želio sam se vratiti ovdje, svojim korijenima, u svoju zemlju, na svoje imanje, da zaštitim svoju šumu, svoje naslijeđe”, ispričao je Milan za emisiju i YouTube kanal “Povratak na selo”.





“Mogao bih reći da je to jedino što bih volio da je drugačije u ovoj mojoj životnoj priči. Putujem dosta dugo do ceste, ali opet ne trebam stalno ići u grad. Sviđa mi se i što nema nikoga”, kaže Vasiljević.

No, život na selu nije bez izazova. Milanu je trebalo punih 45 minuta vožnje da dođe do prvog asfalta, a tekuću vodu morao je dovesti s udaljenosti od tri kilometra. Ipak, Milan se ne predaje. U budućnosti planira uložiti sve svoje trud i strast u razvoj imanja, s nadom da će ga netko naslijediti.

“Sve s vodom ima posebnu priču. Ovdje su živjeli moj pradjed i pradjed, ali nisu imali vode. Možda je to nekome nezamislivo, ali vodu su vukli s velikih udaljenosti. Onda smo otac i ja odlučili to izvesti. Zanimljivo je da je pradjed samo to ostavio u nasljedstvo svojoj djeci, kako bi oni nekada imali vodu na imanju”, svjedoči Milan.

Jedna od Milanovih velikih želja je pronaći odabranicu s kojom bi zasnovao obitelj, jer selu fale samo djeca. Iako je već imao sličan pokušaj s bivšom suprugom koja se odlučila vratiti u grad, Milan ne gubi nadu da će pronaći nekoga tko će s njim dijeliti ljubav prema prirodi i životu na selu.









“Poseban motiv života koji vodim je osnivanje obitelji. Da sutra dobijem priliku odgajati svoju djecu na selu. Biti sam svoj šef i ne ići na posao. Dolazim iz velikog grada, vidio sam svašta i zaključio da je jako teško odgajati djecu kada idete na posao”, otvoreno govori ovaj mladi gorštak rođen u glavnom gradu Srbije.

U budućnosti planira uložiti sav svoj trud i svu svoju strast u razvoj imanja, s nadom da će ga netko naslijediti.









“Nakon ljudi kao resursa za ulaganje su priroda i poljoprivreda, pa to forsiram i nadam se najboljem. Nema ništa ljepše nego kad se probudite naspavani, odmorni, uživajući u tišini koju priroda pruža. To je mir. Čovjek je čovjek u pravom smislu riječi kada je svoj i kada živi od svog rada”, zaključuje Milan i dodaje da je upravo njegov djed tjerao mlade ljude da dolaze u grad s uvjerenjem da je on sretniji, te da je on kao druga generacija krenuo putem povratka.