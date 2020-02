MIGRANT SE POPEO NA KUĆU NOGOMETAŠA: Lomio crepove, a onda htio skočiti s krova

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Prava drama odigrala se u nedjelju oko 9 sati u beogradskom naselju Senjak, kada je migrant A. Š. (28) upao na posjed bivšeg nogometaša Radmila Mihajlovića, popeo se na krov i prijetio da će skočiti.

Kako se doznaje, migrant je na krov kuće čuvenog sportaša, koji je svojevremeno igrao za Bayern i reprezentaciju Jugoslavije, dospio tako što se preko ograde popeo na drvo, a potom skočio na krov.

“Drama je trajala gotovo sat vremena, a sve su promatrali stanari okolnih kuća. Muškarac je nešto vikao ne engleskom, klatio se gore, a onda je počeo lomiti crepove. Potom je te crepove razbijao sebi o glavu. Navodno, A. Š. je bio revoltiran zbog toga što on, njegovi žena i djeca nisu dobili azil u nekoj zemlji EU-a. Spominjao je i neki most i tražio da ga vode tamo”, rekao je izvor Kurira i dodao da je ispred Mihajlovićeve kuće, u kojoj on trenutačno ne živi, nego ima podstanare, ubrzo stigla policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Stanar kuće je bio ovdje, dok je migrant divljao na krovu i vjerojatno je on pozvao nadležne. Policajci iz Savskog venca brzo su reagirali i uspjeli smiriti pomahnitalog A. Š. te ga sigurno spustiti s krova.

Trojica su se popela na krov i opkolila ga tako da nije imao kamo. U trenutku su ga zgrabili. Migrant je imao povrede glave koje je sam sebi nanio te je prvo odvezen u bolnicu. Pošto su mu liječnici sanirali ranu, prebačen je na kliniku za psihijatrijske bolesti.