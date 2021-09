MESIĆEV PRETHODNIK O TITU: ‘Bio je najveći zlikovac kojeg sam upoznao. Razmišljao je naizgled sporo i tupo, a u stvari nemilosrdno’

Autor: Daniel Radman

Smrt Borisava Jovića, bivšeg predsjednika Predsjedništva SFRJ – kojeg je toj dužnosti naslijedio Stjepan Mesić – i dalje je velika tema srpskih medija.

Danima se već raspravlja o Jovićevoj ostavštini, a beogradski tabloid Kurir poklonio mu je i naslovnicu. Izvukli su na svjetlo dana Jovićeve memoarske zapise o Josipu Brozu Titu koji su objavljeni pod nazivom “Na ivici provalije”. O njemu, Titu, Jović baš i nije imao neko mišljenje, dovoljno je pročitati naslov: “Maršal i dželat: Tito je najveći zlikovac kojeg sam upoznao, cijeli srpski narod je zavio u crno”.

“Istovremeno i gospodin i dželat u politici. Lukavi prevarant. To je bio najveći zlikovac kojega sam ikada upoznao. Gledao je na daleko. Razmišljao je naizgled sporo i tupo, a u stvari nemilosrdno. Njegova zamisao nije mogla propasti. Da bi uspjela bez izuzetka, on je u svojoj glavi, naizgled mirnoj i bezazlenoj, imao koliko god treba varijanti, od prijateljskih upozorenja do smrtnih presuda”, pisao je Jović.

Jović: Tito je sve što je srpsko postupno likvidirao

“Bio je vrlo dugo s nama, a mi ga nismo dovoljno ozbiljno shvaćali i debelo smo platili. Puna četiri desetljeća nas je držao u zabludi, pjevali smo mu pjesme dok je bio živ i zaplakali kad je umro. Trebalo je četvrt vijeka da razotkrijemo koliko smo bili naivni i lakovjerni, da bismo zbog toga imali razlog zaplakati. Ali ne bi bilo koristi. Samo smo ostali nijemi. Ako od njega nismo dovoljno naučili, teško nama u budućnosti“, mišljenja je bio preminuli srpski političar.

Tu dolazimo do onog dijela da je “srpski narod zavio u crno”. Naime, Jović tvrdi da je u Jugoslaviji “sve što je srpsko postupno suzbijano i likvidirano”.

“Srpski narod je slijepo vjerovao u deklariranu politiku ravnopravnosti naroda i narodnosti, usprkos njenom svakodnevnom narušavanju. Tako je teško izigran i prevaren, i to kao nacija u cjelini, da sve njegove institucije skoro da nisu ni primijetile, a sva njegova vlast se za to svesrdno zalagala i smatrala svojim velikim uspjehom. Vjerujem da se tako nešto nikada u ljudskoj povijesti nije dogodilo.”