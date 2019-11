MARTINA MLINAREVIĆ LAŽIRALA ŽIVOTOPIS: Diplomatski skandal Komšićeve veleposlanice

Diplomatski skandal potresa susjednu Bosnu i Hercegovinu, a glavni akter jest Željko Komšić, član Predsjedništva BiH koji je na ovu funkciju izabran bošnjačkim glasovima. Spisateljica i književnica Martina Mlinarević koju je Komšić postavio za veleposlanicu BiH u Češkoj, nema fakultetsko obrazovanje. Uz to što mediji u ovoj zemlji uvelike debatiraju o ovoj temi, objavljeni su i dokumenti iz Ministarstva vanjskih poslova BiH koji to potvrđuju. Oglasio se i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak koji je poručio kako Ministarstvo s time nema ništa te da eventualnu odluku o poništenju njezinog veleposlaničkog mjesta može donijeti Predsjedništvo BiH.

”Ministarstvo vanjskih poslova BiH će provesti ono što jest njegova zadaća i mi ne možemo zaustaviti imenovanje veleposlanice Mlinarević ili ga poništiti. Jedino Predsjedništvo BiH može donijeti takvu odluku”, rekao je ministar Crnadak za Ero.tel. Podsjetimo, u trenutku kada je Mlinarević imenovana, predsjedatelj Predsjedništva BiH bio je Milorad Dodik koji je potpisao njezino imenovanjje. Izvori bliski Predsjedništvu prepričavaju da su članovi Predsjedništva uvijek prethodno postizali dogovore oko ‘svojih ljudi’ te na taj način jedni druge podupirali i najčešće su potpisivali imenovanja bez prethodne provjere ‘tuđih’ veleposlanika. Evidentno je stoga da slučaj spisateljice Mlinarić nije prvi ovoga tipa, no on je u BiH posebno glasno odjeknuo. Uz objavljenu dokumentaciju mediji u susjedstvu problematiziraju činjenicu da je spisateljica lagala o svojem obrazovanju tvrdeći prije više od mjesec dana kako nije u mogućnosti dostaviti diplomu da bi se naknadno opravdavala kako je ona apsolventica koja će završni ispit odraditi u Češkoj. Inače, Mlinarević je za veleposlanicu imenovana na Komšićev prijedlog u travnju ove godne, a široj javnosti poznata je zbog borbe s teškom bolešću, godinama se bavila novinarstvom, a posebno su popularne njezine knjige Huzur i Bukača koju je nedavno promovirala. Mlinarević u rodnoj Hercegovini slovi za prilično kontroverznu ličnost, a ovog ljeta fokus javnosti na nju je pao zbog festivala u Čitluku na kojem je otkazana promocija njezine knjige. U njezinom kraju zamjeraju joj naime, upravo to što se svrstala u tim Željkla Komšića.