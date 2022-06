MALTRETIRALI JE A ODGAJATELJI SVE IGNORIRALI? Jeziva ispovijest djevojčice iz dječjeg sela

Autor: Ivor Kruljac

Četvero maloljetne djece, (tri djevojčice i jedan dječak), nestali su u ponedjeljak iz Dječjeg sela “Dr. Milorad Popović” u Sremskoj Kamenici, čime su uzbunili javnost i srpsku policiju koja je tragala za djecom do njihova pronalaska u četvrtak.

Kako javlja Kurir, odbjegla djeca su pronađena živa i zdrava i vraćena u selo, s iznimkom jedne 14-godišnjakinje, koja je rekla beogradskoj policiji zbog toga što je u dječjem selu bila žrtva vršnjačkog nasilja. Nakon pet mjeseci u dječjem selu, 14-godišnjakinja je sa svojim prijateljima pobjegla tako što su autobusom otišli u mjesto Bujanovac. Tamo su vidjeli kako je policija za njjima raspislaa potragu te su se odlučili vratiti i kupili karte Beograd. Budući da je zaspala u autobusu, nije vidjela gdje i kada je preostalo troje djece sišlo sa autobusa, no odbjegla 14-godišnjakinja je stigla do Beograda gdje je jednu prolaznicu zamolila za mobitel kako bi nazvala oca koji ju je potom odveo u policijsku postaju kako bi podnijela prijavu policiji zbog nasilja koje je trpjela.

“Najprije me S (jedna od maloljetnih nasilnica čiji je identitet zaštićen), vrijeđa, govori mi da sam k***a, vrijeđa mi mamu i obitelj, a zatim se uključe i ostala djeca koja me vrijeđaju. Djevojčica koja živi sa mnom u kući me je i fizički maltretirala, hvatala me za vrat i gušila i to više puta, tjerajući me da ispunim sve obaveze u kući koje se tiču sređivanja. Iz istog razloga me je šamarala i šutirala, a to su činila i ostala djeca iz nepoznatog razloga”, detaljno je ispričala policiji 14-godišnjakinja.





Odgajatelji je krivili za nasilje

Dodala je i kako nije uzvraćala udarce djevojčicama, ali zato je ponekad dječacima. Njegovateljicama i odgajateljima je više puta prijavljivala ove probleme, a umjesto reakcija, naposljetku bi čak i nju okrivili kako sama izaziva probleme svojim ponašanjem.

“Nisam željela piti svoju terapiju koju dobivam, ali mi je djevojčica rekla da moram to učiniti ili će mi razbiti glavu u umivaonik”, prepričala je djevojčica jedan nasilni primjer. Navela je kako terapiju izbjegava jer zbog nje postaje agresivna.

Srpski mediji su upit o ovim optužbama poslali i dječjem selu, te su oni kratko komentirali kako će istražiti sve navode.