MAJKA SUZANA: ‘Njima svima, vjerujte, iz srca želim sve muke ovog svijeta’

U 18 sati počeo je veliki prosvjed na Trgu Krajine u Banjoj Luci. Građani su se počeli okupljati već nakon 17 sati. Davor Dragičević je najavio da se neće micati s trga dok se ne ispune njegovi zahtjevi.

“Njima svima, vjerujte, iz srca želim sve muke ovog svijeta. Da se raspadaju, a da nemogu umrijet, svima, svakom od njih i njihovima. Tjerajte gamad što dalje ljudi, borite se za sebe, ne može Davor sam. Ovo je jedini momenat, sad ili nikad.”, poručila je majka Suzana koja je također rekla da se neće maknuti s Trga krajine dok se ne ispune njihovi zahtjevi.

“Na kraju ću imati veći govor. Dragi moj sine, predao sam ti svoje amajlije u amanet, nazad nema, nazad nema gdje. Na grob ne mogu, u kuću ne mogu, u tvoju sobu ne mogu. Nema tebe, nema mene. Oni svi živi i zdravi. Zahtjevi su stari osam mjeseci. Odavde ne idem. Milorade Dodiku, Lukaču, dok se zahtjevi moji ne ispune i bit će sve radikalniji. Ja nisam ovdje da rušim nikoga, ja sam sve već srušio. Snimka otmice Davida Dragičevića postoji. 25. 12. bio je pokušaj ubistva Davora Dragičevića, majke Suzane i naše Teodore. Mi smo mirni i dostojanstveni koliko god treba, a mi ćemo i šetati. Budete li vi jedan incident napravili više nema dostojanstva, ali mi nećemo napraviti prvi korak, ni prvi incident. Ne budem li dobio svoje zahtjeve koji će biti još radikalniji ili ako budete napravili bilo koji incident ova ruka će biti spuštena, nitko me ne interesuje. Milorad Dodik i Dragan Lukač su najveći zločinci svog naroda”, poručio je na početku skupa večeras u Banjaluci Davor Dragičević, prenosi Buka.

Davor Dragičević došao je na Trg Krajine oko 17.45. Rekao je da ostaje na trgu sve dok se ne ispune njegovi uvjeti.

“Tražim smjene i ostavke. Slučaj ubojstva mog sina će ići na Tužilaštvo BiH. Neki kažu da ja uz pomoć Britanaca rušim RS. Neka EU stane na stranu Lukača i neka dozvoli da nas sve pobiju, ali ja to više neću dozvoliti. Ne idem odavde. Moj ultimatum nije od jučer. Sve to ima u SIPA-i i Tužilaštvu. Ubili su mi dijete, a mene su uhapsili za dvije minute. Htjeli su da me ubiju i na taj način unište grupu ‘Pravda za Davida’, kazao je Dragičević, prenosi Avaz.

“Mom djetetu su rekli da mu je otac ubijen. Ja odavde ne idem, a neka mi rade što hoće. Ako policija prva krene, tu su novinari. Neću čekati da me ubiju. Šest dana su ga držali. Neka austrijska vlada priloži snimak s Raiffeisen banke”, dodao je Dragičević.

Podsjetimo, Davor Dragičević objavio je jučer otvoreno pismo vladajućima i javnosti sa svojim zahtjevima:

“Zahtjev za ostavku

1. Dragana Lukača

(ministar unutrašnjih poslova RS-a)

2. Darka Ilića

(načelnik uprave za organizirani kriminal)

3. Darka Culuma

(direktor policije RS-a)

4. Željka Karana

(patologa i načelnika zavoda za sudsku medicinu RS-a)

5. Želimira Lepira

(tužitelja)

6. Dalibora Vrece

(tužitelja)

Zbog njihove upletenosti u nedopuštene radnje sprječavanja dokazivanja i zataškavanja ubojstva mog sina Davida Dragičevića kako bi se na taj način zaštitile institucije Republike Srpske. Jer je očigledno da Lukač i ostali više ne uživaju podršku svojih suradnika, građana, a po našim saznanjima i dobar dio pripadnika policije nije za njih.

U interesu građana inzistirat ću da svi navedeni daju ostavke jer su ovo namjerno uradili kako bi ukrali vrijeme i pomogli ubojicama. Ostavke zahtijevam zbog moralnih razloga a njihovu kaznenu odgovornost će utvrditi tužiteljstvo BiH.

Da se do 30.12. do 18:00 h, tj. do početka skupa PzD, uhite: Filip Culum, Đorđe Rađen, Zoran Bošnjak, Mikica Marjanac, Siniša Kojdić, inspektor Bojan Karanović. Također da se pod mjere nadzora stave ostali neimenovani koji su održali kriminalnu press konferenciju MUP-a RS 26.3. gdje su drugi put ubili Davida Dragičevića. Ovim našim zahtjevima rok ispunjenja je 30.12., nedjelja, do 18:00 h. Ne budu li ispunjeni ovi naši zahtjevi, mi ne odlazimo s trga Davida Dragičevića, i za sve ostalo što se bude događalo poslije tog momenta isključivu odgovornost snosit će Milorad Dodik, Željka Cvijanović, svi pripadnici MUP-a RS i tužilaštvo RS.

“Mojim uhićenjem jasne su njihove namjere”

Samim činom moga hapšenja, majke Suzane, bliskih ljudi oko nas, dana 25.12. i okolnosti koje su dovele do tog čina meni je jasno, a i svim ljudima koji su stali iza mene i mog ubijenog sina Davida Dragičevića, kakve su njihove namjere. Jasno i glasno kažem da to neću ni dozvoliti ni dopustiti. Ubili su mi dijete i stat ću ispred ljudi koji me podržavaju i ako treba u toj borbi dat ću prvi svoj život za Davida Dragičevića Đakca i za ljude koji stoje iza mene i mog sina.

Mir i dostojanstvo smo pokazivali svima preko 10 mjeseci i jedino što smo dobili od tih institucija, tj konkretan odgovor je dan 25.12. kad su pokušali na nelegitiman način i nezakonski da nas ubiju i da nas unište. Čitav svijet je vidio prekomjernu upotrebu sile nad golorukim narodom, ženama, djecom i prema nedužnim građanima ove države.

Pored slika koje su obišle svijet policijska brutalnost je dostigla svoj vrhunac unutar policijske stanice mimo očiju javnosti gdje su ljudi bili izloženi fizičkom i psihičkom maltretiranju što ministar policije negira.

Samim činom MUP-a RS i tužilaštva RS neću dozvoliti da budem ubijen i likvidiran kao i moj pokojni sin David Dragičević i jedino što meni preostaje i ljudima oko mene jeste da u ovoj borbi idemo do kraja. Oprosta i zaborava nema. Sasvim svjestan činjenice i odgovornosti prema ljudima koji su stali uz mene, pozivam međunarodnu zajednicu i sve njihove predstavnike u BiH da u okviru svojih nadležnosti reaguju pod hitno kako bih ja dobio zadovoljštinu a ljudi koji me prate posljednjih dana predstojeće praznike dočekali u svojim domovima a ne na ulici”, piše u priopćenju Davora Dragičevića.