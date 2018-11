KRIZA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI: Parlament se još ne može konstituirati!

Autor: Hina

Sazivanje konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma parlamenta BiH nakon listopadskih izbora u utorak se pretvorilo u novi problem jer članovi dosadašnjeg kolegija tog doma, koji tu sjednicu trebaju sazvati, nisu mogli postići suglasnost o datumu njezina održavanja, potvrdio je u utorak dosadašnji predsjedatelj Zastupničkog doma Mladen Bosić.

“Na moje veliko iznenađenje prijedlog za zakazivanje (konstituirajuće) sjednice nije dobio potporu sva tri člana kolegija Zastupničkog doma”, kazao je Bosić novinarima u Sarajevu navodeći kako parlament u zakonskom roku od mjesec dana od trenutka potvrđivanja rezultata izbora neće biti konstituiran jer se tome usprotivila zamjenica predsjedatelja iz reda hrvatskog naroda Borjana Krišto (HDZ BiH).

Prema poslovniku o radu Zastupničkog doma parlamenta BiH konstituirajuću sjednicu saziva kolegij dosadašnjeg saziva, a o datumu predsjedatelj i dva dopredsjedatelja doma odlučuju konsenzusom, pri čemu su takve odluke ranije donošene rutinski.

“Je li ovo početak blokiranja rada tijela vlasti BiH ja ne znam, ovo je prvi ovakav slučaj”, kazao je Bosić očevidno zatečen stajalištem kojega je na kolegiju iznijela Krišto.

Ona je pak novinarima kazala kako je predlagala da se sjednicu svakako zakaže u zakonom i ustavom predviđenom roku od 30 dana, a da se sada ne određuje datum jer treba ostaviti političkim strankama prostor za pregovore o tome tko će biti novi predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja Zastupničkog doma.

“Zašto je i čime Bosić bio frustriran ja ne znam”, kazala je Krišto, koja tvrdi kako HDZ BiH želi sudjelovati u vlasti sukladno činjenici da je ta stranke dobila povjerenje najvećeg broja Hrvata koji su sudjelovali na izborima.

Kazala je kako je deset preostalih dana do istake zakonskog roka sasvim dovoljno da se zastupnike bilo kada pozove na konstituirajuću sjednicu.

No u svemu postoji dodatni problem formalne naravi na koji nitko nema precizan odgovor. Bošnjački dopredsjedatelj Zastupničkog doma u dosadašnjem sazivu Šefik Džaferović izabran je za člana Predsjedništva BiH i on bi tu dužnost trebao preuzeti na konstituirajućoj sjednici državnog vrha zakazanoj za idući tjedan. U tom slučaju njemu prestaje dužnost člana kolegija, a kako u kolegiju moraju biti tri člana onda to tijelo ne bi moglo sazvati konstiuirajuću sjednicu novog parlamentarnog saziva.

Bosić i Krišto za taj problem imaju potpuno različito tumačenje. Bosić je kazao kako će morati potražiti novo pravno tumačenje.

“Ovo je pravni vakuum i doista ne znam što bih rekao”, kazao je Bosić.

Krišto ni u čemu ne vidi problem te tvrdi kako Džaferovića u kolegiju može mijenjati netko drugi, a najvažnije je dati strankama priliku za dogovor o tome kako će izgledati nova vlast.

U novom sazivu Zastupničkog doma parlamenta BiH mandate je dobilo 14 političkih stranaka, no još nije jasno tko će činiti vladajuću većinu, a zahtjev HDZ BiH da se sada ne određuje datum održavanja konstituirajuće sjednice čini se kako je na tragu očekivanja dogovora o tome tko će, uz tu stranku i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, biti partner u vlasti s bošnjačke strane.