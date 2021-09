KRENULO JE! INCIDENT NA KOSOVU: Napadnuto 11 Srba: ‘PRIŠTINA ŽELI ILI DA SRBA NEMA ILI DA BUDU ZATVORENI U REZERVATE!’

Višednevna blokada graničnih prijelaza Jarinje i Brnjak, nadlijetanje srpskih aviona i helikoptera, ali i međunarodnih snaga KFOR-a iznad granica, u čijoj misiji su i hrvatske snage, prosvjedi kosovskih Srba, ali i Vučićeve izjave te njegovi ultimatumi upućeni NATO-u, pridonijeli su eksalaciji krize na Kosovu.

Štoviše, došlo je u međuvremenu i do ozbiljnog incidenta na sjeveru Kosova, gdje živi najveći dio malobrojnih kosovskih Srba.

Naime, grupa od 11 kosovskih Srba napadnuta je ispred ureda kosovskog ministarstva poljoprivrede u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, gdje su u većini kosovski Albanci, a za razliku od sjevernog dijela grada gdje su u većini Srbi, javlja kosovski portal Kossev, a prenosi Nova.rs.

Zbog napada je uhićeno deset osoba, uključujući dvojicu maloljetnika.

Iako kosovska policija nije izvijestila o nacionalnosti involviranih u slučaj, dala je do znanja da je slučaj predan srpskim tužiteljima, implicirajući tako da su napadnuti Srbi.

Zatim je to potvrdio ured za Kosovo i Metohiju srpske vlade, koji je u priopćenju naveo da je napad na grupu Srba u južnom dijelu Kosovske Mitrovice koji su otišli u južni dio Kosovske Mitrovice da bi obavili administrativne poslove – nedopustiv incident koji je nastavak i posljedica akcija Prištine, čiji specijalci danima provociraju srpski narod na prijelazima na sjeveru Kosova, prenosi srpski N1.

Dodali su da Srbi neće biti meta za iživljavanje ekstremista, da je “napad na svakog Srbina na Кosovu i Metohiji napad na čitav srpski narod“ i da će “inspiratori hajke“ odgovarati za to što čine, ne precizirajući koga drže za “inspiratore hajke”.

“Multietničko društvo se ne pravi noževima, bocama, demonstracijama sile niti mržnjom prema susjedima i sugrađanima i ovih dana je postalo više nego jasno da Priština želi da Srba ili nema ili da budu zatvoreni u rezervate, bez prava na kretanje, jezik i slobodno mišljenje“, zaključuje ured srpske vlade u oštrom priopćenju.

Kosovska specijalna policija ROSU prošlog je tjedna brutalno premlatila trojicu srpskih civila koji tvrde da uopće nisu išli na barikade na graničnim prijelazima, već u sječu drva. Međutim, Srbi sa sjevera Kosova objašnjavaju da se nitko ne bavi problemom koji je veći od probnih, privremenih tablica i poručuju da im nedostaju informacije što dalje, piše N1.

“Tu govorimo o 9000 automobila, autobusa i kamiona koji imaju tablice KM (Kosova i Metohije, kako Srbija naziva Kosovo, čiju neovisnost ne priznaje) ili srpske tablice gradova na Kosovu i Metohiji koji ne dobivaju probne i za sada znamo da je plan kosovske vlade da zapljenjuje tablice. Ja bih voljela da se to tiče mnogih i da se ne samo taj, već svi kompleksni problemi kosovskih Srba razumiju, ali ja mislim da srpska politika nije kadra baviti se time i zbog toga predsjednik Vučić uspijeva monopolizirati tu temu, pa ni njegovi bliski suradnici ne mogu objasniti što se događa na Kosovu jer ih ne interesira”, rekla je za N1 Milica Andrić Rakić iz Nove društvene inicijative.

Srpski ministar obrane Nebojša Stefanović obišao je preko vikenda dvije srpske vojne baze nedaleko granice s Kosovom.

On je u utorak za TV Pink izjavio da je vojska “spremna braniti svoj narod” i da je podizanje borbene spremnosti i njezino prisustvo duž linije s Kosovom “prije svega preventivan mehanizam”.

“Na našem teritoriju imamo pravo raspoređivati, nitko nam neće govoriti što da radimo, to je naša suverena odluka. Ne kršimo nijedan međunarodni sporazum, vojska nije ušla nigdje gdje ne treba ući”, rekao je Stefanović, ponavljajući Vučićevu poruku.

Kosovski premijer Albin Kurti poručio je da je s ministrom policije Đeljaljom Svečljom imao sastanak sa zapovjednikom KFOR-a, na kojem su razgovarali o sigurnosnoj situaciji, ali da nema informaciju da se KFOR sprema intervenirati na sjeveru Kosova i zamijeniti specijalne jedinice kosovske policije, kako su špekulirali pojedini albanski mediji.

Vojnici KFOR-a pridružili su se u ponedjeljak na Jarinju ROSU jedinicama kosovske policije, a iz KFOR-a su za Kosovo online rekli da pomno prate situaciju na cijelom Kosovu i da su povećali broj i trajanje rutinskih patrola širom Kosova. Riječ je o američkim, poljskim i kanadskim vojnicima u okviru misije KFOR-a.

“KFOR pomno prati situaciju na cijelom Kosovu i ostaje fokusiran na svakodnevnu primjenu svog mandata – proisteklog iz Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda iz 1999. – kako bi se osiguralo sigurno i zaštićeno okruženje i sloboda kretanja za sve zajednice koje žive na Kosovu. KFOR je povećao broj i trajanje rutinskih patrola širom Kosova, uključujući i sjeverno Kosovo”, naveli su iz KFOR-a za Kosovo online.

U ponedjeljak je i veleposlanstvo SAD-a u Srbiji objavilo na Twitteru da su američki i kanadski vojni atašei posjetili prijelaze Jarinje i Brnjaka kako bi dobili bolji uvid u situaciju na terenu.

The U.S. and Canadian Defense Attache Offices visited the Jarinje and Brnjacka crossings today to gain a better understanding of the situation. They were glad to note KFOR was on site as a stabilizing factor. pic.twitter.com/3A01FUfXJx

— Američka ambasada (@USEmbassySerbia) September 27, 2021