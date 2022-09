KOMŠIĆ MILANOVIĆA USPOREDIO S DOMAĆOM ŽIVOTINJOM! Častio ga je kao nikada do sada: ‘To se mora trpjeti jer je to demokracija’

Autor: L.B.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i čelnik Demokratske fronte Željko Komšić u najnovijem intervjuu za portal Klix govorio je o nadolazećim izborima koji će se u BiH održati za dva tjedna, ideji građanske države koju propagira, kako je vidi, međutim, nije se propustio dotaknuti ni Zorana Milanovića, kojeg je u intervjuu izvrijeđao.

Na pitanje o ‘utopističkoj’ građanskoj državi koju propagira, unatoč etničkom konceptu i elementu koji je u BiH itekako prisutan te unatoč tome što mu politički oponenti zamjeraju i tvrde da kao član Predsjedništva nije puno učinio u prethodne četiri godine, Komšić je kazao kako je njemu “to sve legitimno”.

“Ja nemam problem s tim da ljudi imaju suprotan stav od onoga za što se ja borim i zalažem. Ali ja se ne konfrotiram s hrvatskim političkim faktorom, ja se u suštini konfrontiram s HDZ-om, HNS-om, željom Zagreba da vlada ovom zemljom na način na koji Beograd vlada, odnosno ja se konfrontiram prvenstveno sa UZP-om.





‘Karcinom koji razara BiH’

Dodao je i kako ne namjerava šutjeti i zatvarati oči te biti lažno politički korektan.

“Ako netko misli da treba biti lažno politički korektan pa šutiti i zatvarati oči na sve to, to je njegovo pravo, ali ja to neću da radim. Što je problem reći što mislite, ako ništa na račun svog životnog iskustva, jer bio sam dio tog kaosa koji se događao od 1992. do 1995.

Ja mislim da je to karcinom koji razara Bosnu i Hercegovinu, na kraju krajeva možete me optužiti za bilo što, ali me ne možete optužiti za mržnju prema bilo kojem narodu ili bilo kome u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu pristati na UZP ili četništvo, ja ću vam uvijek punih usta reći i ne vidim niti jedan razlog zbog kojeg bih ja trebao biti politički korektan”, rekao je Komšić.

‘Kako je prošao i nestao Kaligulin konj senator, tako nestanu i magarci’

A onda se obrušio na hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Odgovarajući na pitanje o odnosu Milanovića prema Bosni i Hercegovini, s obzirom da se ciklično ponavljaju njegove izjave koje izazivaju dosta reakcija, pogotovo kad je u pitanju genocid u Srebrenici, Komšić je bio prilično neugodan.

Naime, na pitanje što on misli da se promijenilo u Milanovićevoj glavi u odnosu prema BiH, budući ga je podržavao kada je Komšić bio u SDP-u, rekao je:









“Ne znam što se promijenilo, ja nisam taj ekspert, neki doktor Freud pa da sve to razaberem. Ali ja to ovako promatram, na primjer Kaligula je imenovao konja za senatora, a u demokraciji se zna desiti da narod izabere magarca i jednostavno, vi to morate istrpiti jer je to demokracija. Ali kako je prošao i nestao Kaligulin konj senator, tako nestanu i magarci. S vremena na vrijeme samo treba istrpiti to.”