KOMŠIĆ PISAO ŠEFU NATO-a: ‘Očita namjera vlasti Republike Hrvatske je destabilizacija Bosne i Hercegovine’

Autor: Dnevno.hr

Pošto je u javnost procurilo pismo hrvatskog ministra Gordana Grlića Radmana glavnom tajniku NATO-a u kojem ga upozorava da bi jedinstvo NATO-a moglo biti ugroženo ako Hrvatskoj bude uskraćeno da pošalje svoje vojnike u mirovnu misiju u BiH, reagirao je član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

“Vojska Republike Hrvatske neće sudjelovati u bilo kakvoj misiji NATO-a u BiH, jer je to protivno Dejtonskom mirovnom sporazumu, baš kao što bi to bilo protivno u slučaju Vojske Republike Srbije. Institucije države Bosna i Hercegovina neće za to dati odobrenje čak ni u slučaju da NATO savez pristane na ultimatume hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana”, poručio je Komšić.

Dodao je da ne postoji nikakva argumentacija koja može opravdati takav angažman .





“Očita namjera vlasti Republike Hrvatske je destabilizacija Bosne i Hercegovine, namjera koja je evidentno posljedica popuštanja međunarodne zajednice pred agresivnom politikom Hrvatske”, naglasio je Komšić i dodao da hrvatski ministar namjerno previđa dvije itekako važne okolnosti:

“Prvu, da je Republika Hrvatska bila sudionik međunarodnog sukoba što je utvrđeno presudama Haškog tribunala, i drugu okolnost da je kasniji angažman Vojske Republike Hrvatske, temeljem Splitskog sporazuma bio ostvaren tek po odobrenju institucija države Bosne i Hercegovine, a ne po zahtjevu međunarodnih vojnih snaga, pa ni samog NATO-a… S obzirom na to da takva vrsta odobrenja ili sporazuma sada nije moguća, nije moguće bilo kakvo angažiranje Vojske Republike Hrvatske u BiH, ma što o tome odlučivali ili mislili u NATO-u”.