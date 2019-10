KOLIKO??? SRPSKA PJEVAČICA ŠOKIRALA U EMISIJI! Odgovorila na pitanje koliko se puta najviše seksala u jednom danu

Autor: S.V.

Gostujući na Pink televiziji, srpska glazbena zvijezda Goca Tržan iznenadila je odgovorom na pitanje voditelja “koliko je puta najviše vodila unutar 24 sata”.

Obzirom da se Goca malo nećkala, voditelj je počeo sa brojanjem:

“jedan, dva, tri…”, brojao je a pjevačica ga je zaustavila tek iza broja 12.

“Da, toliko sam puta vodila ljubav u jednom danu s tim muškarcem, no on je tada bio mlad. Mislim da to danas ne bi tako izgledalo”, kazala je Goca zapanjenom voditelju.