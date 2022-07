KLASIĆA ZVALI IZ BEOGRADA ZA MIŠLJENJE!! Spremno se odazvao: ‘On je jedan od onih koji vješto manipuliraju prošlošću, to je bilo pumpanje žrtava za odštetu’

Autor: Dnevno.hr

Dok je rasprava Hrvatske i Srbije oko zabrane posjete Jasenovcu sprskom predsjedniku Aleksandru Vučiću (za što je čelnik susjedne države navodio da je želio obaviti “privatno”), na novu bitku u diplomatskim trzavicama, osvrnuo se za Novu.rs povjesničar Hrvoje Klasić. Profesor zagrebačkog Filozofskog fakulteta, usporedio je političare u Hrvatskoj i Srbiji, bez okolišanja u svojim procjenama.

“Kada je Donald Trump pobijedio i nakon što je zavladao Amerikom, rekao sam da je učinio nešto nevjerojatno, a to je da mi nakon njega i George Bush izgleda simpatično i kao gospodin Kada slušam Aleksandra Vučića, Aleksandra Vulina, Selakovića, Anu Brnabić, onda mi, nažalost, hrvatski političari, koje svakodnevno kritiziram, izgledaju kao europski, moderni političari. Ustvari je još gore kada pogledam medije u Srbiji i njihove naslove”, iskreno je prokomentirao Klasić.

Dodao je kako tu nije riječ o jednom posjetu Jasenovcu, već i Vučićevom odnosu prema novinarima, neistomišljenicima i opoziciji, a gdje nema tolerancije, širenja mira, pa ni demokracije. Slično kao i drugi, Klasić je ustvrdio kako Vučiću nije zabranjen posjet Jasenovcu, eć ulazak u Hrvatsku jer ne može negdje ići privatno kao predsjednik države.





“Ne bih stavio ruku u vatru da Vučić ne bi slao određene političke poruke iz Jasenovca, jer kad čujemo što govori inače, da svaki put kada se pojavi problem, poput pada aviona, on iz prošlosti izvlači, po potrebi nešto, bila to Oluja, Jasenovac, NDH. On je jedan od onih koji vješto manipuliraju prošlošću, kada mu u sadašnjosti ne ide onako kako bi on volio. Kada se, na primjer, obilježava Oluja, nitko u Hrvatskoj ne ide sa zastavama i govori o pobjedi nad srpskim narodom. Nije istina da se slavi progon Srba”, objasnio je Klasić.

Osvrnuvši se na Jasenovačke žrtve, ocijenio je kako je 700 000 ubijenih koji su se spominjali u poratnim godinama bilo pumpanje žrtava za dobivanje ratne odštete.