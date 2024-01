Kaos na svetkovini, umalo se potukli crkveni moćnici: ‘Ovo je badnjak s ulice, neću ga posvetiti’

Autor: milandalmacija

Tijekom tradicionalnog loženja badnjaka na Dvorskom trgu u Cetinju umalo je došlo do fizičkog obračuna dvije grupe vjernika Crnogorske pravoslavne crkve (CPC). Na istom su se mjestu pojavila dva mitropolita koja su u otvorenom sukobu.

Mitropolit CPC-a Mihailo i episkop te crkve Boris glavni su akteri raskola unutar CPC-a koji se dogodio u rujnu. Tad je dio vjernika na opće-crnogorskom zboru prisilno umirovio Mihaila i na mjesto mitropolita postavio nikšićkog vladiku Borisa Bojovića. Na tu je odluku Mihailo reagirao isključenjem Borisa i njegovih pristaša iz CPC-a. Legitimnost toj odluci dalo je i crnogorsko Ministarstvo pravosuđa, koje je odbilo upisati Borisa kao čelnika CPC-a, prenosi N1.

“Ovo je badnjak s ulice. Ja ovaj badnjak neću posvetiti, jer nije badnjak CPC, jer ga posvećuje onaj koji nema nikakve ingerencije. Badnjak koji je naložen s ulice crnogorski nije”, rekao je Mihailo okupljenima, nakon čega su uslijedile verbalne provokacije i naguravanje okupljenih, zbog kojeg je morala intervenirati i policija.

Crkveni raskol

Inače, CPC je ukinuta 1920. godine, a ponovno je obnovljena tek 1993. U međuvremenu je bila svedena na mitropoliju Srpske pravoslavne crkve (SPC). S neovisnošću Crne Gore, 2006. godine i CPC je zatražila puno kanonsko priznanje, no većina pravoslavnih crkava to nije učinila.

Zanimljivo, vjernici ove dvije pravoslavne crkve već 3o godina lože badnjake odvojeno. Pristalice SPC-a to čine ispred Cetinjskog manastira, dok oni okupljeni pod okriljem CPC-a to čine na Dvorskom trgu. Iako je, zbog mogućnosti izbijanja sukoba između vjernika dviju crkava, u Cetinju bilo policije, to se na kraju nije dogodilo. Mitropolit SPC-a Joanikije je u svojoj božićnoj poruci pozvao na mir i ljubav.

“Da se zavađeni izmire, rastavljeni sastave, da procvjeta mir dobrota i ljubav u našim srcima i dušama, domovima i cijeloj našoj voljenoj domovini. Neka Bog blagoslovi sve vas koji praznik dočekujete sa vjerom i ljubavlju”, poručio je Joanikije.