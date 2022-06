KAKO ĆE OMRAŽENI RUS DOLETJETI DO VUČIĆA U BEOGRAD? Veliki problemi za Putinovog igrača, a znoji se i Aleksandar zbog velikog problema

Autor: Dnevno.hr

Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov u ponedjeljak bi trebao doći u dvodnevni posjet Srbiji tijekom kojeg će se susresti i s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, objavila je u petak glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova.

Lavrov bi se u Beogradu osim s Vučićem trebao susresti i s ministrom vanjskih poslova Nikolom Selakovićem, predsjednikom Skupštine i srpskim patrijarhom, a planirane teme razgovora su politička i ekonomska suradnja Rusije i Srbije, te, kako je najavila Zaharova, druga aktualna pitanja međunarodne politike.

Iako je susret najavljen, mnogo dvoje da njegov dolazak, ipak, nije siguran jer je problematičan je i upitan iz više razloga.





Kako će doletjeti?

Jedno od glavnih pitanja je kako će Lavrov uopće stići do Srbije zbog sankcija Rusiji, a drugi je onaj politički i za Srbiju nimalo povoljan jer ne postoji način kako objasniti zbog čega je Srbija domaćin visokog ruskog moćnika u trenutačnim okolnostima.

Zaharovu si priupitali kako će Lavrov uopće stići u Srbiju, no glasnogovornica nije dala nikakav konkretan odgovor. Jedan od razloga bi možda mogao biti taj da u trenutnim okolnostima to je gotovo nemoguće. Bivši ambasador Srbije u Bjelorusiji Srećko Đukić u razgovoru za Nova.rs rekao je da cijeli taj dolazak i ideja dolaska Lavrova ima niz problema.

“Sam Sergej Lavrov je pod sankcijama EU, pod sankcijama su svi ruski civilni i vladini avioni. Njima je zabranjeno letenje preko zemalja EU”, rekao je Đukić, dodavši da bi bio presedan da Lavrov stigne redovnom linijom Air Serbia. Smatra da bi to bilo krajnje neobično.

Tako visoki dužnosnik nikada nije letio redovnim letom. To se nije dogodilo u povijesti te zemlje. Oni imaju svoju posebnu vladinu flotu i Lavrov ima svoj avion kojim leti. Ne znam bi li njihove službe osiguranja uopće dozvolile da leti redovnom linijom. Ako bi se dogodilo to bi bio jedan nevjerojatan izuzetak”, kaže Đukić. No, otkriva da postoji jedan način da šef ruske diplomacije dođe do Srbije.

Ugrožen posjet Scholza

“Jedino ako Rusi nisu zatražili od Europske komisije da ih propuste preko teritorija EU. Mađari bi to dopustili, ali opet treba doletjeti do Mađarske. Ili preko Poljske, Rumunije, Bugarske… Ili Grčke i Makedonije. Ali da li bi itko to napravio i prekršio sankcije bez dozvole. Ne znam kako misle tehnički izvesti taj posjet”, rekao je.

Osim tog tehničkog djela tu je sporan i onaj politički, I to za Srbiju, jer je ugrožen najavljeni posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza. Ono što je također jasno, kaže Đukić, jest to da Lavrov želi doći usprkos činjenici da je Srbija pod pritiskom i da dolaskom radi probleme.









“Rusija hoće potrošiti svoju posljednju europsku kartu koju imaju. Nijedna zemlja u Europi nije u situaciju u kojoj je Srbija. I žele tu kartu iskoristiti do kraja. Njima je to u interesu. Po cijenu problema koji prave”, rekao je.