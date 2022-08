KAKO BI SE SRBIJA PROVELA DA NAPADNE KOSOVO? ‘Zaronili u 90-e, ali puno impotentniji. Avioni srpskog zrakoplovstva dolazili su do granice, korak dalje nisu smjeli’

Autor: Ivor Kruljac

Barikade i pobuna Srba na sjeveru Kosova u nedjelju navečer zabrinuli su mnoge, eskalacija napetosti između dvaju zemalja zadnje je što Europi (a naravno i Hrvatskoj) treba, pogotovo nakon što je buknuo rat u Ukrajini.

Kao što je poznato, nakon ratnog sukoba sa Srbijom Kosovo je proglasilo neovisnost 2008. godine koju Srbija nikada nije prihvatila. Europa pokušava sklopiti mir i uspostaviti međusobno priznanje i dobrosusjedske odnose između dviju zemalja, ali po svemu sudeći, uzaludno.

Novi front na Balkanu?

Iako donekle priznajući Kosovo, sa srpskim predstavnicima u vlasti Kosova (koje Beograd naziva “privremenim institucijama”), uzrok ovome problemu može se naći prije 11 godina, kada je Srbija zabranila ulazak na svoj teritorij iz Kosova za nosioce kosovarskih isprava i registracija, te inzistira na mijenjanju registracijskih tablica i dobivanja drugih isprava za ulazak u Srbiju. S prvim kolovozom, Priština se nadala uvesti recipročne mjere, no barikade Srba na sjevernom Kosovu, dojave o pucnjavama u smjeru policije i općenito panika i poruke službenog Beograda, potaknule su američkog veleposlanika na Kosovu, Jeffreyjija Hoveniera, da zamoli Prištinu da odluku ipak odgodi na 30 dana. Kosovo je tako i učinilo, dok se Priština i Beograd nastavljaju međusobno optuživati za provokacije i nepoštivanje prethodnih dogovora kao i najsvježije, Bruxelleske deklaracije.





Dok je EU predstavniku za Kosovo i Srbiju, Miroslavu Lajčaku drago da su se napetosti u ponedjeljak smirile, svoje je stajalište iznijela i Rusija. Marija Zaharova pozvala je EU da smiri situaciju i da se poštuju prava kosovskih Srba, glasnogovornik Kremlja, dok je Dmitrij Peskov, puno je eksplicitnije rekao kako Rusija podržava Srbiju te da su zahtjevi Prištine neutemeljeni.

Premda smo, barem se nadamo, još uvijek daleko od oružanog sukoba često se postavlja pitanje tko bi danas izišao kao pobjednik iz rata Srbije i Kosova. Prema stranici Global fire power, koja analizira vojne sposobnosti 142 zemlje, Srbija je na 61. prvom mjestu (Hrvatska na 62.), te je srpska usporediva Etiopijom i Kazahstanom. U usporedbi, Kosovo je na vrlo niskom, 140 mjestu (svojom vojnom snagom usporediv sa Butanom, Liberijom i Surinamom), ali ipak, ujedno je to i dom najveće NATO baze u Europi, Camp Bondsteela, a upravo su tamo raspoređene NATO snage već najavile kako su u pripravnosti održavati mir na Kosovu, te su jučerašnje događaje pratili u stanju djelotvorne pripravnosti.

“Ovo je kontinuitet čarki koje se redovito događaju između Kosova i Srbije, koja su, posve jasno svakome tko gleda objektivno, potencirana od Srbije. Ovaj puta je povod primjena već Srbiji dobro poznate odluke vezanoj uz dokumente i druge oznake, što je jednostavno čin uzimanja suvereniteta u ruke onako kako i treba biti u rukama svake države. Kosovo je popuštalo Srbiji dosta dugo u nizu stvari pa i ovoj. Srbija naravno mora sad opravdati sebi takvu situaciju pa rade prije svega dramu oko toga”, pojašnjava politički i sigurnosni analitičar Denis objašanjava Avdagić pozadinu nedjeljnih događaja.

Upitan koliki su izgledi za oružani sukob Srbije i Kosova i kako bi Srbija tu prošla, Avdagić smatra kako do takvog sukoba neće doći.

“Moguće je da dođu tenzije od strane Srba na Kosovu koji su, kao što je dobro poznato, naoružani. No, vjerujem da se čak ni kosovske snage neće morati upuštati u borbu s njima jer je već tu KFOR (snage Kosova, predvođene NATO savezom), koji može vrlo brzo zaustaviti mogućnost širenja bilo kakve eskalacije. Ne smatram da je uopće realno razmišljati o odlasku Srbije na Kosovo jer bi to završilo, prije svega, tragično za samu Srbiju” rekao je Avdagić, dodajući kako bi NATO-ove snage reagirale vrlo brzo te im presijecanje prolaznica i graničnih prijelaza ne bi bio nikakav problem.

Mazanje očiju građanima

Avdagić je podsjetio i kako su u rujnu 2021. godine kosovski Srbi također blokirali obilaznice, a Srbija je tada čak do granice s Kosovom slala i svoje ratne avione, tako da ovo jučer još nije ni bila najužarenija situacija.









“Imali smo avione srpskog zrakoplovstva koji su dolazili do same granice pa se pokazalo da nisu spremni otići korak dalje koji bi bio doista porazan za Srbiju, prije svega da stupe na tlo Kosova, bez obzira na retoriku”, podsjetio je Avdagić. Pitanje Kosova nešto je što, ističe Avdagić Vučiću služi kao distrakcija. Hrvatska, članica Europske unije, nedavno je otvorila Pelješki most, ušla u eurozonu te će vjerojatno uskoro i u Schnegen dok ljudi iz Srbije po posao dolaze u hrvatski ugostiteljski sektor.

“Znači, vidi se jedan napredak zemlje koja je otišla drugim putem, a oni su sami (Srbija) taoci politike koja je nažalost duboko zaronila u ono što se događalo 90-ih samo puno impotentnije, bez financija i stvarne snage da vodi ratove kao prije. Umjesto da doista, kao što se srpski predsjednik Aleksandar Vučić, hvali otvaraju tvornice i nove autoceste i napreduju bolje od Hrvatske, oni se nažalost bave tematikom koja je ostala iz devedesetih i veliki je uteg razvoju i napretku Srbije, prije svega EU. Oni ovih dana itekako dobro vide što znači EU, a što znači ne napredovati zato što ste odlučili ostati na samom kraju brzog vlaka europskih integracija”, slikovito je objasnio Avdagić.

Vrsni komunikator koji traži popuste

Upitan o očekivanjima od nekih novih razgovora u narednih mjesec dana koliko traje Kosovska odgoda, Avdagić ističe je realnost kako Srbija u novim razgovorima ne može previše napraviti ili dobiti. Jedino je pitanje koliko dugo Srbija sa Kosovom želi građane držati taocima te situacije. No, kako onda Vučić to mogao predstaviti kao pobjedu onom djelu javnosti koje pitanje Kosova zanima?









“Vučić je u svakom slučaju vrsni komunikator, neovisno kako ocjenjujete njegovu komunikaciju, dobrom ili lošom za građane. On tu uvijek igra u teatru i dramama koje sam potiče pa sam gasi. Uvijek igra tako da u nekim trenucima Srbiju proglašava neželjenim crnim pačetom koji se ipak bori i uspijeva bez obzira na truli zapad koji ga pritišće a u stvarnosti itekako pokušava izvući benefite od strane zapada govoreći kako su oni poniženi pa eto potrebni su im nekakvi benefiti”, rekao je Avdagić objašnjavajući kako je posrijedi šira igra, dio za građane, a dio za Zapad, ponajviše EU. Dok građanima govori “vidite što nam rade”, a EU “Vidite što nam radite”, Vučić traži popuštanja kojih je već za Srbiju, bilo napretek.

“Od njega se očekuje da harmonizira svoju vanjsku politiku s EU, gdje se već jako dugo vremena popušta, tako da to možemo sagledati u takvom elementu. Trebaju mu argumenti u kojima to ne bi bila glavna tema, već nešto drugo. Nažalost vidimo što je to drugo” zaključio je Avdagić moguće motive Vučićevog djelovanja.