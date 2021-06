JOVANOVIĆ ISPRIČAO SVOJU VERZIJU PRIČE: Poslao brutalnu poruku ‘Delijama’: ‘Oni razumiju samo taj jezik!’

Autor: Daniel Radman

Lider opozicijske Liberalno demokratske partije Čeda Jovanović ispričao je svoju verziju sinoćnjeg incidenta nakon kojeg je priveden na obavijesni razgovor.

Mediji su tvrdili da je u alkoholiziranom stanju razbio ugostiteljski objekt, što je načelno Jovanović i priznao.

“Jesam li i sam ovo napravio? Pa naravno da jesam”, rekao je novinaru nove.rs. “Bacio sam stolicu u staklo, jesam. Jer oni samo taj jezik razumiju, nijedan drugi”, poručio je političar.

Nek’ mi ne dolaze pred stan i bit će sve okej

No, za sve krivi zvezdine navijače. Njegova supruga je rekla da se radi o frakciji “Hijene”.

“Isprovocirali su me ti heroji sa sjevera. Tamo mi je parkiran auto, ovdje živim, nek’ ne dolaze više pred moj stan i bit će sve okej. Sačekali su me kreteni ovdje, kao što to vrlo često vole raditi i neka mi ne dolaze pred kuću. Jel’ znate koji su to kreteni? To su oni kreteni pred kojima se svako pristojan u ovom gradu povlači“, pojasnio je.

Na novinarski upit ima li s njima neraščišćene odnose, bio je jasan. “Nemam nikakve odnose sa njima. Ni rašćišćene ni nerašćišćene.”

No, činjenica je da je Jovanović još prije osam godina napadnut od Delija tijekom gostovanja u mađarskom Szegedu gdje su vaterpolisti Crvene zvezde igrali četvrtfinale Lige Prvaka. Zanimljivo, tada ga je napao istaknuti vođa Delija Velibor Dunjić koji je u međuvremenu preminuo, a u kvartu u kojem je došlo incidenta izrađen je mural njemu u čast.