JEZIV RAZGOVOR PRIJE MASAKRA U MLADENOVCU! ‘Misle da je to bio povod da ode po oružje’: Za Uroševu obitelji susjedi nemaju riječi hvale

Autor: I.G.

Tuga i plač čuju se na svakom koraku u srpskom Mladenovcu nakon masakra u kojem je mladić imena Uroš B. ubio osmero ljudi i ranio njih 14.

Ujak jedne od žrtava ispričao je kako je kobnog dana 21-godišnji Uroš s ljudima u selu pričao o masovnom ubojstvu koje je počinio dječak Kosta K. u Beogradu.

“Opravdavao je ovog malog koji je pucao u školi na Vračaru. Rekli su mu da ne može tako govoriti. Misle da je to bio povod da ode po oružje”, rekao je ujak za Telgraf i otkrio da se razgovor odvio ispred osnovne škole.





‘Govori se da je ubio suučesnika, ali nitko ne zna’

“Selo je u žalosti. Zatvorio je kuću ljudima koji žive pored njega. Djeca su im bila uzori. I sin i kći”, poručio je.

Dodao je i kako je njegov 12-godišnji sin često dolazio u dvorište škole u kojem se stravičan pokolj odigrao.

“Mogao je i on biti tamo. Ne znam ni trebam li slati dijete u školu ili ne. Otkazao sam izlet, ne znam što se može dogoditi. Djecu su spasili ljudi iz Hitne pomoći. Ubijeni su na zvjerski način. Govori se da je ubio suučesnika, ali nitko ne zna”, kaže ujak. Mladi su, kaže, sinoć dolazili do škole da upale svijeće.

“Da je moje dijete stradalo, moji bi me morali ubiti, ne bih mogao izdržati. Rekao sam policiji da se samo molim Bogu da ga ne uhapse jer za njega nema popravka”, zaključio je ujak.

‘Nisu se ni s kim družili u komšiluku’

Novinari su razgovarali i sa susdjedima Uroševe obitelji te za njih sve nisu pronašli rijeći hvale.

“Ljudi su dno dna! Cijela obitelj – majka, otac, tu su valjda i brat i snaha te djed koji živi s njima. Njega su stalno maltretirali. Čovjek ima više od 80 godina, hoda sam, ide od kuće do voćnjaka da pobjegne od njih. Sramim se što su iz ovog sela. Susjed ih je prije nekoliko godina prijavio za pucnjavu, oduzeli su im oružje i vratili ga nakon tri dana. Stalno su pucali, ubijali su pse susjeda. Uroš je bahato vozio kroz selo, bilo mu je svejedno tko mu ide ususret, svi su mu se morali micati”, rekao je novinarima susjed obitelji.









Kako Blažićevi susjedi tvrde, Uroš se ni s kim u susjedstvu nije družio.

“Javljao se kako mu dođe, stalno je vozio traktor sa slušalicama u ušima. Nisu se ni s kim družili u komšiluku. Čula sam noćas oko 10-11 auto, vozač je spalio gume, to je sigurno bio on. Jurcao je gore-dolje. Zaspala sam kasnije i susjeda me oko dva noću zvala da zaključamo kuću”, rekla je susjeda za Blic.