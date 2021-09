JESU LI HRVATSKI SRBI POSLUŠALI VUČIĆA? Načelnici većinski srpskih općina pokazali kako su ‘proslavili’ Dan srpskog jedinstva: Iz Beograda stižu drugačije poruke

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je sve Srbe, gdje god da žive, da izvjese srpske zastave povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Riječ je o prazniku koji se prvi put obilježava ove godine, a kojeg je uvela upravo Vučićeva administracija.

Iz Centra za regionalizam u Beogradu kažu da sam praznik ne bi bio sporan da ga zaista ima u Zakonu o praznicima i da ne poziva sve sunarodnjake u drugim zemljama da isticanjem zastave krše zakon zemlje u kojoj žive.

Ulice većih srpskih gradova okićene su zastavama, no puno se tamošnjeg stanovništva pita – što se uopće slavi?

“Ovaj praznik ustanovljen je u spomen na 15. rujan 1918. godine, kada je srpska vojska, poslije brojnih pokušaja, uspjela probiti višestruke neprijateljske linije na Solunskom frontu i da je od 15. rujna pa do 1. studenog 1918. godine gotovo u potpunosti uspjela osloboditi čitav teritorij tadašnje Kraljevine Srbije“, kaže povjesničar i direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu, Dejan Ristić.

Za razliku od srpskih gradova, u Hrvatskoj, u mjestima u kojima većinu čine mještani srpske nacionalnosti, nigdje ništa. Jedino su se mogle vidjeti one bez grba, manjinske zastave, na mjestima gdje su svaki dan.

”Za naše znanje nema nitko, da li će netko izvjesiti što se tiče naše općine mi nismo pozivali na tako nešto, mi imamo zastave koje su u skladu sa zakonom”, rekao je Predrag Burza, načelnik općine Ervenik za RTL.

Načelnici općina kažu bave se drugim poslovima.

”Mi smo danas ovdje imali obilazak naših poljoprivrednih domaćinstava, koji su dobili pola milijuna poticaja , i bio je i župan, no veći je interes gdje je čija zastava”, kazao je Milan Đurđević, načelnik općine Biskupija.

“Ja nemam ništa protiv samog praznika kao takvog, ali, naravno, uvijek se mora uzeti u obzir kome tu poruku šaljete, gdje ljudi žive, kakvi su zakoni država gdje se tim ljudima obraćate, prema tome, tu se treba biti oprezan u svakom slučaju”, poručio je Đurđević za HRT.

Posla za policiju nije bilo ni u Borovu. Ili nikome nije bilo do dizanja tenzija ili je u pitanju kazna do 3 tisuće kuna. Pojavila se tek pokoja fotografija SDSS-ovaca uz srpsku zastavu, ali u konzulatu Srbije.

U isti vrijeme, na Savskom trgu u Beogradu, večeras se održava centralna manifestacija u okviru obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a na njoj prisustvuju Aleksandar Vučić, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, patrijarh srpski Porfirije, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer RS-a Radovan Višković, premijerka Srbije Ana Brnabić, te članovi vlada Srbije i RS-a.

“Mi imamo svoju republiku, ali naša država je i Srbija. Јedinstvo smo uvijek pokazivali u najtežim povijesnim trenucima, i to je dalo karakter našem narodu, koji se razlikuje od drugih podanika, i od one daleke 1389. do 1914. godine. Prolazili smo golgote, ali nismo dali slobodu, koja nam je u genima, jer Srbin ne može da živi bez slobode”, izjavio je Dodik.

“Mi nismo Bosanci, mi smo Srbi. Srbi pravoslavci, govorimo srpski, pišemo ćirilicu, slavimo slavu, i ništa me ne veže sa riječju Bosanac. Zato nam kažite jednostavno: Srbi”, poručio je Dodik, prenio je RTRS.

“Neće biti više Oluja. A startegija Srbije kaže da mora štiti Srbe, ma gdje oni bili. I oni koji dolaze iza nas da ne pomisle da pozivamo na puške, topove, nije točno”, dodao je je Dodik.

Vučić se više ne misli ispričavati

Vučić rekao ja da se nikad više neće “za srpsku trobojku nikome ispričavati”.

“Nosit ćemo je ponosno od Australije do Јužne Amerike, da nosimo srpsko ime i prezime. Hvala našim precima, junacima Kolubare, Cera, Soluna….Sloboda Srbije i srpskog naroda nije imalo cijenu, ginuli su barjaktari, ali su zastave preživjele. Upravo zbog njih obilježavamo današnji praznik, možda i najvažniji, tko smo, odakle smo i gdje idemo”, rekao je Vučić.

On je poručio da je ovaj datum “zasnovan na zajedničkoj patnji”.