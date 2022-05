‘JESTE LI ČULI JEDNO MALO OPROSTI? OPROSTITE SRBI ZBOG OVOGA ŠTO SMO ČINILI?!’ Emotivni Vučić poručio: ‘Vi u Srpskoj nemate nikog, samo Srbiju i srpski narod’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvao je obilježavanju Dana sjećanja na žrtve zločina-genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini.

“Svaki put kada dođem ovdje pokušam pronaći odgovore, zašto bi bilo tko ovako nešto strašno napravio i nikada to ne uspijem. Stavljati u plitke rupe po 10, 15 ljudi i onda ih ubijati, istrebljivati čitav narod, ništa taj čin ne može racionalno objasniti. Kad god smo ovdje, sjetimo se najstrašnijih stvari koje su pogodile naš narod, a ostalo vrijeme kao da ne mislimo o tome, kao da mislimo da imamo važnijih stvari. Ako je to bio pokušaj da se uništi cijeli narod, onda je taj pothvat propao jer smo svi vi i mi djeca tih nevinih žrtava, baš svako od nas i nitko nema cijelo obiteljsko stablo i po tome smo, uz našu braću Židove, jedinstveni. Nije slučajno što se danas o tome u Jasenovcu šuti, ostali gledaju da nikada ne govore o Jasenovcu”, rekao je Vučić, a prenose srpski mediji.

Nakon toga je naglasio: “Tjeraju nas da se ispričamo i za ono što nismo krivi. Jeste li čuli jedno malo oprosti? Oprostite Srbi zbog ovoga što smo učinili, samo jedno malo oprosti? Mislite da smo dobili? Nismo. Niko nije rekao oprostite jer kada govorite o Srbima i kada govorite protiv Srba onda je sve dozvoljeno. Budućnost našeg naroda će biti mnogo teža od sadašnjice i živimo mnogo bolje nego što želimo priznati. Čeka nas ne laka budućnost jer sve što je drugima dozvoljeno Srbima je zabranjeno i sve što je Srbima dozvoljeno drugima je zabranjeno. Kako govore o teritorijalnom integritetu država, kako je strašno kada gazite teritorijalni integritet osim ako je ta država Srbija. Kada ste ubijali srpsku djecu, njih 82, oni nisu bili djeca, oni su bili greška, kolateralna šteta. Kada se negdje nešto tako dogodi to je strašno, a kada su to srpska djeca onda je to bogougodno. Moramo sačuvati život i Srbije i Srpske.

“Imamo jedni druge. Vi u Srpskoj nemate nikog, samo Srbiju i srpski narod. Mi u Srbiji imamo samo naš narod, vas u Srpskoj, ljude koji žive u drugim državama i naše je da, ne ugrožavajući bilo čije teritorijalne integritete, čuvamo svoj rod. Da više nikome nikada ne dozvolimo da nam zabrani da se dičimo svojim prezimena, od onih ličkih i hercegovačkih, do onih iz Istočne Srbije. Ista, a različita. Da ne dozvolimo nikom da nam otme našu crkvu, da sačuvamo našu ćirilicu”, naglasio je Vučić.

“Moramo govoriti o Jasenovcu jer će drugi šutjeti o tome, jer su u Jasenovcu najviše stradali Srbi, a Srbi nisu narod do koga im je stalo i koga treba pretjerano žaliti”, rekao je Vučić.