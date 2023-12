Jedan srpski grad dugo je pružao otpor Vučiću: Stanovnici se sad boje vlasti

Autor: milandalmacija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje “uvjerljivu pobjedu” na izvanrednim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Analitičari, pak, očekuju da će on sa svojom listom “Srbija ne sme da stane” prigrabiti vlast uz malu pomoć dijela lista koju drže njegovi politički suradnici.

Oporba se, pak, nada da će uspjeti spriječiti njegov monopol, ne samo nad vlašću, nego i nad institucijama. Najviše šanse za to imaju u Šapcu, gradu sa 70.000 stanovnika, kojima se pribraja i još 45.000 žitelja iz okolnih mjesta koja čine istoimenu općinu. Naime, upravo je Šabac među rijetkim gradovima koji su se donedavno opirali vlasti Srpske napredne stranke. U osam godina Vučićeva stolovanja Srbijom, Šapcem je vladala oporba, da bi 2020. godine i on “pao”.

“Nismo dobili dozvolu ni za jedan plakat. Ne samo to, nisu nam dali ni gradske prostore za skupove, a privatni poduzetnici od kojih smo htjeli zakupiti prostor redom su nas odbijali jer su primali prijetnje od kriminalaca bliskih naprednjacima. Ne samo nama, ne daju prostore ni intelektualcima iz inicijative ProGlas koji idu po Srbiji i pozivaju ljude da izađu na izbore. Nakon što su nam 2020. ukrali izbore, naprednjaci su u Šapcu ugasili dvije televizije i dvoje novine, a ono što su ostavili pod njihovom je kontrolom”, govori za Jutarnji Nebojša Zelenović, vođa ujedinjene oporbe u Šapcu, predsjednik stranke Zajedno za Srbiju i oporbeni kandidat za gradonačelnika.

Optimistična očekivanja

Tako otprilike izgleda kampanja oporbe diljem zemlje, a pogotovo u Šapcu. Zelenović je bio gradonačelnik od 2016. do 2020. godine. Sad gleda kako bi se vratio na tu funkciju iako je u prošlom sazivu bio zastupnik Narodne skupštine Srbije. Osim u Šapcu, očekuje izbornu pobjedu i u Beogradu. Cilj Ujedinjene oporbe je osvojiti 30 posto glasova na državnoj razini.

“Na prvome je mjestu obračun s kriminalom i korupcijom, da kriminalce pošaljemo u zatvor. Pripremili smo tri važna zakona koja ćemo odmah donijeti u Skupštini: Zakon o porijeklu imovine, Zakon o lustraciji i Zakon o tužiteljstvu. Zbog takvog kriminala i korupcije mi imamo najveću inflaciju u Europi, divljanje cijena, koje su više nego u Hrvatskoj, Sloveniji… U Šapcu je skuplje nego u Berlinu. Dakle, želimo smanjiti inflaciju, osloboditi medije od nasilja i mržnje, posebno od televizija Pink i Happy koje su Vučićevi glasnogovornici, te u konačnici normalizirati situaciju u državi i onda organizirati slobodne i poštene izbore”, rekao je Zelenović istaknuvši da to nije moguće s ovakvim medijima i Vučićevim nasiljem.









Strah od vlasti

Građani uglavnom nisu htjeli razgovarati s medijima, iako su Zelenoviću dobacivali poruke pohvale, ali i pokude. Oporbeni čelnik Šapca otkrio je kako se s ljudima sastaju po kućama ili u tajnosti. Ipak, bilo je onih koji imaju neka očekivanja od izbora.

“Da bude realnije, da se koliko-toliko napravi balans, da ne bude toliko sirotinje, da narod preživi. I oni koji su za Vučića, pitanje je zašto su za, nisu svi iz svojih uvjerenja. Svima nam treba više razgovora, suradnje i razumijevanja”, rekao je Rade Milošević.

Dio građana živi u strahu od aktualne vlasti i njihovih brojnih suradnika. Zelenović nikad nije priznao poraz 2020. godine. Tužba je još uvijek na Ustavnom sudu i pitanje je kako će biti riješena, jer “niti jedan sud ne smije donijeti presudu u našu korist, iako je jasno da su pokrali izbore”, misleći pritom na SNS.









“Povezali su se s najvećim kriminalcima, s ljudima koji su na prosvjedima protiv Rio Tinta na građane jurišali bagerima, udarali ih čekićima. Dali su im da upravljaju gradskom imovinom, ti ljudi imaju privatne tvrtke i posluju s Gradom, znači sami sebi daju poslove, a onda tim novcem kupuju glasove. Evo, sad je u tijeku tajna podjela paketa bez ikakvih oznaka u kojima se nalazi hrana… Ide po popisima umirovljenicima, po kućama im se dijeli. Vučić, s druge strane, iz državnog proračuna umirovljenicima daje 20.000 dinara, učenicima 10.000 dinara… To su okolnosti ovih izbora. No, i u takvim okolnostima vjerujemo da možemo do pobjede”, napomenuo je Zelenović.

Rušenje Vučića i Dačića

Trenutni gradonačelnik Šapca, SNS-ov Aleksandar Pajić nije primio novinare pravdajući se neodgodivim obvezama. No, zato je tijekom predizbornih aktivnosti vremena za medije imao Đorđe Milićević, donedavni ministar bez portfelja i potpredsjednik SPS-a Ivice Dačića. On je, za razliku od Zelenovića, za nastavak vladavine SNS-a.

“Slijedi nam još teže razdoblje i moramo gledati kako da sačuvamo našu zemlju, prije svega njezine nacionalne interese i teritorijalni suverenitet koji je ugrožen na prostoru Kosova i Metohije. Naravno, i povećanje plaća, mirovina, životnog standarda… Treba reći da je Srbija jedina država u okruženju koja je nastavila sa svim infrastrukturnim i kapitalnim projektima kada su druge države, pa i puno veće, bile u ekonomskom oprezu. Nismo stali s gradnjom i otvaranjem novih radnih mjesta, a rekorder smo u privlačenju stranih direktnih investicija: prošle godine 4,4 milijarde eura, a ove godine mnogo više”, rekao je Milićević dodavši da u Srbiji vlada “najšira moguća demokracija”.

Komentirao je i nastojanja oporbe. Njihove je tvrdnje odbacio, prenoseći razgovor na vanjskopolitička pitanja koja u Srbiji nisu riješena desetljećima.

“Razlika između vladajuće koalicije i te nazovi oporbe jest u tome što su ovi izbori za nas nastavak ne onih od prošle godine, nego od 24. rujna 2000. Zašto to kažem? Navodno sada imate jednu, dvije, tri, četiri oporbene liste, a zapravo nemate. Sve je to potpuno ista lista. To je replika tadašnjeg DOS-a. Imaju samo jedan cilj: srušiti aktualnu vlast. Nemaju nikakav program, konkretnu viziju, nemaju ništa, nego samo ‘srušit ćemo Vučića i Dačića’.

Kažu, oni bi lustraciju. Nas su gasili ne znam više koliko puta kao stranku, a mi trajemo 33 godine jer tako žele građani. Najbolju lustraciju provode građani na izborima, a oni prvo neka odgovore jesu li za nezavisnost tzv. Kosova ili protiv nezavisnosti, kakav imaju odnos prema Republici Srpskoj i Daytonu, što misle o Srebrenici, jesu li za ulazak u NATO ili protiv, jesu li za sankcije Rusiji ili protiv. Neka prvo to kažu, pa onda možemo dalje pričati. Ja od njih nisam čuo niti jednu konkretnu mjeru ili prijedlog koji bi se ticao budućnosti naše djece, sigurnosti naših građana”, zaključio je Milićević ne dotičući se pitanja građana Šapca.