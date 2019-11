JE LI VUČIĆ UOPĆE BIO BOLESTAN? Srbijom se širi neobična teorija: Hospitaliziran u čudnom trenutku

Autor: dnevno.hr

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji je u petak primljen u beogradsku vojnomedicinsku adedemiju zbog kardiovaskularnih problema, tijekom vikenda na društvenim mrežama obznanio je da će od ponedjeljka biti u punom radnom pgoodnu zahvalivši svima koji su brinuli.

“Hvala liječnicima i zaposlenima na VMA. Hvala svima koji su brinuli. Već od ponedjeljka bit ću u punom radnom pogonu”, napisao je Vučić na Instagram profilu #budućnostsrbijeav. Osim Vučića, oglasila se i njegova savjetnica za medije i odnose s javnošću Suzana Vasiljević potvrdivši da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, no zbog opreza je zadržan u VMA. Vučićevo zdravstveno stanje intenzivno se raspravlja i u ondašnjim medijima, a ono što se navodi kao zanimljiv detalj jest to da je u petak imao niz sastanaka u svo9jem uredu, među ostalim sreo se s europarlamentacima koji su bili sudionici drugog kruga dijaloga o izbornim uvjetima vlasti i oporbe, ujedno u petak je nazočio na otvorenju Beogradskog parka te bulevara Woodrowa Wilsona i ulice Nikolaja Kravcova u okviru kompleksa Beograd na vodi. Uz to, Vučić je toga dana održao neplaniranu konferenciju za medije koja je djelovala kao žustar dijalog s novinarima, a postavljana su mu među ostalim pitanja u vezi s aferom o trgovini oružujem u koju je prema napisima srpskih medija i obavjestima zviždača iz vojne industrije “Krušik” u Valjevu, umiješan otac ministra policije i visokog dužnosnika Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) Nebojše Stefanovića. Stefanović i Vučić u nekoliko su navrata nijekali podatak da je otac ministra policije Branko Stefanović povezan s tvrtkom Gim koja je poslovala s valjevskim Krušikom, no u medijskom prostoru pojavili su se dokumenti koji Stefanovićeva oca povezuju s trgovinom oružjem. Vučić je prije no što je hospitaliziran odgovarao na pitanja novinara, a kako prepričavaju ondašnji mediji taj razgovor bio je temperamnentan dok je on pojedine redakcije nazvao nepristojnima. To se vidjelo i u izravnom prenosu provladine komercijalne TV Pink. Ujedno, slučaj sporne trgovine oružjem koji je načeo i pitanje mogućih zlouporaba, korupcije i sukoba interesa u medijima koji nisu naklonjeni Vučiću pisuje se kao najozbiljnija afera do sada.

“Ta afera nikako da nestane, najozbiljnije su optužbe i najozbiljniji su igrači koje direktno pogađa”, izjavio je novinar tjednika “Vreme ” Andrej Ivanji podsjetivši da su se po prvi put u javnosti pojavile dvije neusklađene priče-Vučićeva koji je kazivao da je Stefanović mali sitni zaposlenik

u tvrtki GIM, a druga ministra Nebojše Stefanovića koji tvrdi kako njegov otac nema nikakve veze sa tom tvrtkom.

“Vučić je u vrijeme kada je to počelo bio ministar obrane, a Stefanović je jedan od ključnih igrača”, konstatirao je novinar.