JE LI SE VUČIĆ MAESTRALNO ZA*EBO? ‘Diler Putin narkomanu dao kokain po najboljoj cijeni. Uvlači Srbiju u vrijeme Miloševića’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nedjelju je telefonski razgovarao s ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Tako je dogovoreno da će Rusija nastaviti isporučivati plin Srbiji, dogovoren je trogodišnji ugovor o opskrbi plinom, a razgovarali su i o proširenju mreže skladišta plina u Srbiji, priopćio je još Kremlj.

Detalje razgovora ubrzo je podijelio i Vučić, rekavši da je s ruskim predsjednikom dogovorio trogodišnji ugovor o opskrbi plinom, a da će detalje uskladiti s Gazpromom.





“Ono što vam mogu reći je da smo dogovorili glavne elemente koji su veoma povoljni za Srbiju. Dogovorili smo da ćemo potpisati ugovor na tri godine, ne na mjesec dana kako su neki predviđali. Drugi važan element je da će formula ostati ista, tako da će cijena biti veoma povoljna za našu zemlju”, rekao je, dodavši da će građani Srbije imati ‘sigurnu zimu’ te da će cijena plina koju je dogovorio s Putinom biti tri puta manja, a zimi čak deset puta manja nego što plaćaju ostale europske zemlje.

Kao diler i narkoman

No, iako se na prvu ovo čini kao dobar posao, ne smatraju svi da je Vučić pogodio dobar posao. Barem ne za Srbiju.

Ishod razgovora predsjednika Srbije i Rusije za Danas je komentirao Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose, slikovito rekavši da je njime jasno dano do znanja da se radi o ‘dileru Vladimiru Putinu prema narkomanu ovisnom o drogi. Putin će tom narkomanu, naravno, jeftino i po najboljoj cijeni, i dalje davati kokain ne bi li ga držao u stanju ovisnosti”.

Janjić kaže da je taj razgovor, s obzirom na to da Zapad, EU i SAD očekuju da Srbija uvede sankcije Rusiji, zapravo kupovina vremena za tri godine pod nekoliko problematičnih pretpostavki.

Prva je, smatra, da će Rusija stvarno završiti rat za tri godine, druga je da će Europa dopustiti maltretiranje Srbije tri godine i treća, da će Rusija stvarno pobijediti u ovom ratu.

‘Putin stvara ovisnike pa to koristi protiv njih’

Smatra, Srbija je u ‘plinsku’ igru upala zbog političkih razloga i ruskih strateških namjera.









“Nemamo što kriviti Rusiju, Putin, od kada je došao na vlast, putem fosilnih goriva i nafte stvara narkomane i ovisnike pa onda to koristi protiv njih jer je svjestan da nema drugo oružje protiv tehnologije i NATO-a. Stvarno nisam siguran da Vučić vodi Srbiju u njezinom interesu, a nisam siguran da uopće zna gdje ide, ali znam da uvlači Srbiju u vrijeme kada je vladao Slobodan Milošević – u vanjsku i samoizolaciju. To je opasno do bola, ali je interes Rusije”, zaključuje Janjić.

“To je svakako dobra vijest za građane Srbije, ali postavlja se pitanje što je traženo zauzvrat. O tome će vjerojatno biti govora kada Sergej Lavrov dođe u Beograd”, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.