JE LI MILOŠEVIĆ UOPĆE BIO U LIJESU? Njegov pogrebnik otkrio najčuvaniju srpsku tajnu

Autor: dnevno.hr

Drnda, odnosno Radiša Mihajlović, najpoznatiji je srpski pogrebnik koji je davne 2006. godine prevozio i tijelo nekadašnjega srpskog predsjednika Slobodana Miloševića, a za srpske medije progovorio je o tome iskustvu. ”Slobodan Milošević avionom je dopremljen u Beograd, u organizacijskom odboru tada su bili SPS i predsjednik tadašnje općine Kunčevo koji je dobar s mojim kumom. Moj kum Joca pitao me želim li prevoziti našeg preminulog predsjednika – naravno, bio sam oduševljen tom idejom”, otkrio je Drnda, prisjećajući se kako je dalje tekao dogovor oko Miloševićeva prijevoza. ”Zazvonio mi je telefon, pitali su me ‘kokliko ćeš naplatiti da voziš Miloševića’. Rekao sam, evo koliko god treba, jer, znate, to mi je odlična reklama, svjetska reklama. Na kraju, naravno, ništa nisam naplatio”, priznao je ovaj pogrebnik, priznajući da je on kao gastrabajter i sam bio ponesen nekim Miloševićevim idealima te da su svi pratili sve što on radi, ali i da nisu imali razloga mrziti ga.

Drnda je za Miloševićev prijevoz izabrao najbolji Mercedes, ali je branik na tom automobilu bio malo izrauban i sav u mušicama, no to su vrlo brzo sredili. ”U auto smo stavili bordo svilu, na koju smo poslije stavili lijes, a ja sam iza kovčega stavio svoju reklamu, ns kojoj su bile sve zastave EU-a”, rekao je nadalje Drnda, dodajući da je zbog tih zastava poslije imao problem. ”Rekli su mi da ne stavljam sve to u auto da ne bi ispalo kako reklamiram zemlje zbog kojih je stradao naš predsjednik”, otkrio je nadalje Drnda, a onda priznao da u kovčeg koji je bio zatvoren nitko nije mogao pogledati. ”Svi su me pitali za njegovo tijelo, ali ne, nisam ga vidio. Pojavila se sumnja da Milošević uopće nije bio u tom kovčegu… Vjerute mi, kada sam ga podizao i nosio, osjećalo se i vidjelo po teretu i svemu da je. Te priče da je živ negdje u Rusiji – mislim da nisu točne. To su govorili i za Arkana, čisto sumnjam da je on negdje živ”, analizira Drnda, koji se osjećao uzbuđeno kada je preuzeo Miloševićevo tijelo, osobito kada je ulazio u Požarevac. ”Vozio sam dva na sat, ljudi koji su se okupili, a bilo ih je oko 70 tisuća, bacali su cvijeće i vijence na auto, haubu, u jednom trenutku ništa nisam vidio, morao sam voziti po navođenju, govorili su mi kada da skrenem lijevo, a kada desno. Čuo sam samo glasove i limenu glazbu koja je toga dana svirala”, prepričava pogrebnik koji je toga dana osjećao ponos, a i dandanas održava Miloševićev grob te je u kontaktu s njegovom obitelji. Otkrio je i da je Milošević pokopan u svojem dvorištu jer je to dio običaja. Naime, pokojnici se pokapaju u svojoj kući kako potomci kasnije ne bi prodali tu zemlju.