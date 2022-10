‘JA MU MISLIM ZLO I, AKO MI SE PRUŽI PRILIKA, NANIJET ĆU MU ZLO!’ Kapetan Dragan ponosan na svoj ratni put, a na jednu stvar posebno: ‘Bio sam odan vojnik’

Autor: L.B.

Ratni zločinac Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, gostujući na Kurir televiziji, zaprijetio je svima koji ga nazivaju ratnim zločincem. Osim toga, pohvalio se i kako je pod njegovim zapovjedništvom bilo malo žrtava.

“Ja sam zločinac za svakog srbomrsca, ja mu mislim zlo i ako mi se pruži prilika, nanijet ću mu zlo. Tko god me nazove ratnim zločincem je srbomrzac. Najviše sam ponosan na to da je u ovom strašnom ratu, pod mojom komandom, bilo jako malo žrtava. Ja sam imao jednog poginulog, to je Milan Andrić, i četvoricu ranjenih, ja sam izuzetno ponosan na to”, rekao je ratni zločinac.

Inače, Kapetan Dragan je osnivač Knindži i drugih paravojnih postrojbi koje su činile zlodjela na području tzv. Krajine.





‘Nisam dobio dinara za sve vrijeme ratovanja’

“Bio sam odan vojnik, smatrao sam da mi je obaveza informirati svoju državu Australiju da se želim uključiti u ratni sukob. Otišao sam tamo i nisam dobio ni dinara za to, sve je to bila moja volja. Ja sam najavio da ja idem dolje, to je moja služba, ja sam otišao tamo. Smiješno je da je mene služba vrbovala, angažirala ili ne daj bože platila. Nisam dobio dinara za sve vrijeme ratovanja, to je bila moja volja, smatram da je to bilo vrlo važno, moji rezultati, koje stalno potenciram su jedan poginuli i četvorica ranjenih. Bojim se, da nisam bio tamo, mnogi od tih mladih ljudi ne bi bili živi”, tvrdi Dragan.

Kapetan Dragan je zbog ratnog zločina u Kninu i u Glini tijekom Domovinskog rata pravomoćno osuđen na 13.5 godina zatvora jer je kao zapovjednik Jedinice za posebne namjene u sustavu paravojnih srpskih postrojbi, odnosno zapovjednik Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih postrojbi Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije.

Vasiljković je u zatvoru u kninskoj tvrđavi zlostavljao, mučio i ubijao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije, a u Glini je u srpnju 1991., u dogovoru sa zapovjednikom tenkovske jedinice JNA, napravio plan napada na glinsku policijsku postaju. Također, plan napada je obuhvaćao i naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac. Napravio je plan i zauzimanja sela.

‘Bitka za Glinu bila je nevjerojatna pobjeda’

“Zadatak JNA bio je štititi državu od unutarnjeg i vanjskog neprijatelja, a pali su na oba ispita. Bitka za Glinu, to je prva naša pobjeda, do tada smo dobivali batine na svakom koraku. To je naša prva pobjeda, to je zapravo jedna nevjerojatna pobjeda. Ja sam imao 16.000 ljudi koji su se prijavili na obuku, a od njih je odabrano 750, to je kvaliteta. Njih 67 je izdvojeno i obučavani su kao instruktori, a od tih 67 njih 20 je krenulo sa mnom na Glinu, to su bila najelitnija djeca Srbije. Najstariji je imao 27 godina, ostali između 20 i 25”, rekao je Vasiljković.

Kapetan Dragan je 2017. godine nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora, a proglašen je krivim za dvije točke optužnice – a zlostavljanje zatvorenika na kninskoj tvrđavi te napad na policijsku postaju u Glini.

Kazna za ratni zločin mu je 2019. godine smanjena s 15 na 13,5 godina zatvora, a zbog nedostatka dokaza oslobođen je optužbe da je naredio ubojstvo dvojice zarobljenih hrvatskih vojnika ’93. kod Benkovca.









Kapetan Dragan je nakon rata otišao u Australiju, a 2012. je australska vlada odobrila njegovo izručenje Hrvatskoj.