‘IZGLEDA DA JE JAKO SUNCE NA OBALAMA LEPE NJIHOVE’! Srpski general pred optužbama da mu Plenković plaća ljetovanje!?

Autor: Lucija Brailo

“Đilasovski kandidat za predsjednika odmara se u Hrvatskoj u jeku priprema za proslavu zločinačke akcije ‘Oluja’. Da li su Ponošu ljetovanje u luksuznoj vili platili ‘hrvatski prijatelji’?!”, započinje srpski tabloid Informer svoj članak o Zdravku Ponošu, prepun optužbi bez ikakvih dokaza, u kojem “doznaju” od neimenovanog izvora kako “hrvatska vlada plaća Ponošu ljetovanje u Hrvatskoj”.

Zdravko Ponoš je, ako vam kojim slučajem nije poznat, predsjednički kandidat na posljednjim izborima u Srbiji te general Vojske Srbije. Informer nadalje piše kako Ponoš već izvjesno vrijeme sa suprugom boravi na hrvatskoj obali, u okolici Rovinja, a smješten je u ekskluzivnoj vili koja ima bazen i vlastitu plažu” te nazivaju to “velikim moralnim posrnućem i strašnom sramotom”.

Kao “dokaz” tim tvrdnjama nude činjenicu kako Ponoš na Twitteru nije odgovorio na provokacije glavnog urednika Informera Dragana Vučićevića i Vučićeve šefice informativne službe Vladanke Malović koja mu je postavila pitanje o ‘brčkanju u moru’ u ‘Lijepoj njegovoj’. A gdje si ti to, generale Ponoš? Odakle nam ovo pišeš? Da nisi, može biti, na ‘hrvatskom moru’? Da nema neka slika iz Rovinja?”





Informerovi ‘dokazi’

Informer tako svoje optužbe na račun Ponoša temelji na izjavi “svog izvora koji je inzistirao na anonimnosti”, a koji je rekao: “Zdravko ljetuje u Hrvatskoj i trenutno se nalazi u Rovinju. Smješten je u luksuznoj vili. Moji kontakti u Zagrebu tvrde da sve troškove Ponoševog boravka u Rovinju snosi Republika Hrvatska! Zdravko i njegova žena Zdenka navodno su gosti Vlade Hrvatske, a čime su to zaslužili, nije mi poznato.”

Kao da to nije dosta, prenose i izjavu šefice Vučićeve informativne službe. “Ljudi, javio se mlađi referent Zdravko! Izgleda da je jako sunce na obalama Lijepe njegove, pa se sjetio da nam malo drži lekcije o patriotizmu i Kosovu i Metohiji. Nemoj, Zdravko, tako ti Rovinja i osunčanog tena. Jesi li se vratio u Srbiju, ili se još uvijek brčkaš na moru?”

‘Ja sam Srbin iz Knina, to što se ne prezivam na ‘ić’ ne čini me ni manje, ni više Srbinom’

Iz svega je razvidno da se Ponoša u Vučićevim medijima pokušava diskreditirati i ocrniti, budući se zalaže za “normalnu Srbiju”, bez ratovanja i huškanja, pa ga tako umjesto srpskim generalom nerijetko nazivaju NATO generalom, zatim kao potvrdu da “ne voli Srbiju” koriste činjenicu što je oženio Hrvaticu, a iz njegovih objava, kao što je navedena u kojima kritizira Vučića, izvlače zaključke da ih je pisao s “hrvatskog mora” na kojem mu ljetovanje “plaća hrvatska vlada”.

Pred recentne izbore u Srbiji, na kojima se kandidirao za predsjednika, Ponoš je, gostujući na TV Pink sa sobom donio i odlikovanje koje je dobio od Slobodana Miloševića te istaknuo da je s NATO-om surađivao nakon rata 1999. godine na Kosovu te naglasio da ga to što se ne preziva na “ić” ne čini manje ili više Srbinom.

“Moj ideal je jedna normalna Srbija, Srbija u kojoj ne bi bila ovolika vijest, to što sam danas ja došao kod vas. To je korak u dobrom smjeru. To je glavna vijest na društvenim mrežama. To je Srbija kakvu bih ja želio. Predstavljen sam na jedan način koji ne odgovara istini. Ja sam Srbin iz Knina, to što se ne prezivam na “ić” ne čini me ni manje, ni više Srbinom. Moja supruga jest Hrvatica i supruge mnogih generala bile su Njemice, nije im to smetalo. Moja sestra nije udana za Agima Čekua, ja nemam sestru. Ja nisam NATO general, ja sam general Srbije. Stvar koja može da me vezuje za NATO je to što sam po prirodi svog posla surađivao s NATO snagama koje su bile angažirane na Kosovu poslije 1999. godine… Ja nisam čovjek koji je topio tenkove. Dovoljno je da odete na Google maps i vidite kako to izgleda i koliko ima tehnike u tim kasarnama. Završio sam Vojnu akademiju. Mislim da su građani Srbije uradili dosta za Srbiju, vrijeme je da napravimo Srbiju koja će raditi u interesu svojih građana, da imamo stabilnu, sigurnu Srbiju. Predsjednik tome treba doprinijeti, ja sam spreman na to”, rekao je Ponoš pred posljednje izbore u Srbiji.